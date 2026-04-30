Lunedì al PalabancaEventi uno sguardo al mondo turcomanno con Giampiero Bellingeri

Lunedì 4 maggio, alle 18, nuovo appuntamento culturale al PalabancaEventi di via Mazzini per iniziativa della Banca di Piacenza. Il prof. Giampiero Bellingeri, originario di Monticelli dove è tornato a vivere dopo una lunga docenza a Venezia e innumerevoli viaggi di studio nelle aree turcofone, sarà protagonista di una conferenza che porrà uno sguardo al mondo turcomanno con gli occhi appunto di un esperto, profondo conoscitore di lingue orientali e di quei luoghi di antichissime origini e oggi al centro di ben note tensioni internazionali.

“Il mosaico etnico dell’Iran, il turco antico e il mappamondo a forma di cuore” è il titolo della chiacchierata con il prof. Bellingeri, traduttore dal turco (anche antico) di altissimo livello, tanto che ha tradotto opere letterarie del premio Nobel Ferit Orah Pamuk e del poeta Hikmet. Lo studioso piacentino parlerà anche del suo ultimo lavoro: la traduzione di un mappamondo a forma di cuore scritto in caratteri arabi e in lingua turco ottomana.

Ingresso con prenotazione (prenotazionieventi@bancadipiacenza.it; 0523 542441; telefonare nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì, 9-13 / 15-17).

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