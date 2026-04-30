Piacenza protagonista a San Francisco, incontri istituzionali in attesa della mostra col nostro fegato etrusco

È entrata subito nel vivo la presenza a San Francisco della sindaca di Piacenza Katia Tarasconi, con il primo appuntamento istituzionale che si è svolto presso il Consolato Generale d’Italia, insieme a numerosi rappresentanti delle istituzioni italiane.

L’incontro, promosso dal console generale Massimo Carnelos in occasione della visita del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, accompagnato da una nutrita delegazione tra assessori e funzionari, si è svolto nel pomeriggio di mercoledì 29 aprile e ha visto anche la presenza dell’ambasciatore d’Italia negli Stati Uniti, Marco Peronaci, rappresentando dunque un momento di rilievo nel quadro delle relazioni istituzionali italiane sul territorio americano.

La partecipazione del Comune di Piacenza a un contesto di questo livello si inserisce nel programma di iniziative legate alla mostra internazionale “The Etruscans: From the Heart of Ancient Italy” ospitata al Legion of Honor Museum, uno degli appuntamenti culturali più significativi su scala globale dedicati alla civiltà etrusca.

Al centro dell’esposizione, tra i reperti più importanti, c’è proprio il Fegato di Piacenza, prestato dai Musei Civici di Palazzo Farnese: un oggetto unico al mondo, realizzato oltre duemila anni fa, mai uscito dalla città dal giorno del suo ritrovamento nel 1877 e considerato fondamentale per lo studio e la comprensione della religione e delle pratiche divinatorie etrusche.

Il reperto è già a San Francisco dallo scorso 24 aprile, trasportato personalmente dal direttore dei Musei Civici di Palazzo Farnese Antonio Iommelli, che ne ha curato il trasferimento con modalità di massima sicurezza, a conferma dell’eccezionalità del prestito e del valore di un oggetto divenuto negli anni uno dei simboli di Piacenza.

La presenza della sindaca Tarasconi e del direttore Iommelli agli appuntamenti istituzionali e culturali che precedono l’inaugurazione ufficiale della mostra evidenza il ruolo che Piacenza sta assumendo all’interno di un contesto sempre più internazionale, in cui dimensione culturale e relazioni istituzionali si intrecciano.

“Un ruolo che ci stiamo guadagnando con impegno e passione – commenta la sindaca a margine del ricevimento al Consolato generale – dando forma tangibile alla visione che abbiamo della nostra splendida città; una visione d’insieme che, tra le varie azioni già messe in campo e quelle ancora da attuare, considera l’arte, la cultura e la valorizzazione dei nostri tesori come volàno impareggiabile di sviluppo non solo culturale ma anche turistico e, più in generale, economico del nostro territorio”.

Il prestito del Fegato di Piacenza, reso possibile anche grazie alla collaborazione con il Ministero della Cultura, rappresenta in questo senso un passaggio chiave, capace di collocare la città tra i protagonisti assoluti di una delle principali iniziative culturali internazionali di quest’anno. Non solo: “E’ proprio grazie a iniziative di questo tipo – aggiunge la prima cittadina – che riusciamo a portare nel mondo il nome di Piacenza e, allo stesso tempo, contribuiamo a consolidare e, in alcuni casi, a creare una rete di relazioni sempre più solida ed efficace”.

L’inaugurazione ufficiale della mostra è in programma giovedì 30 aprile alle 18 (ora di San Francisco) al Legion of Honor Museum, alla presenza della sindaca Katia Tarasconi e del direttore Antonio Iommelli. L’apertura al pubblico sarà il 2 maggio e l’esposizione durerà fino al 20 settembre prossimo.

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