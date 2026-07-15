Allerta arancione per temporali, disposta la chiusura dei parchi pubblici

L’allerta per temporali già emessa ieri per tutta l’Emilia-Romagna è stata aggiornata da codice giallo ad arancione a seguito di un peggioramento delle condizioni meteorologiche previste per le prossime ore. Per fenomeni temporaleschi, il colore arancione corrisponde al massimo livello di allerta.

A seguito dell’allerta meteo di grado arancione diramata dall’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile – che tra le 12 e le 24 di oggi, mercoledì 15 luglio, prevede sul nostro territorio il rischio di violente raffiche di vento e temporali di forte intensità – l’Amministrazione comunale ha disposto l’immediata chiusura di tutti i parchi e giardini pubblici cittadini, al fine di evitare situazioni di pericolo, anche potenziale, per l’incolumità delle persone.

Contestualmente, è stato attivato il Centro operativo Comunale di Protezione Civile, che resterà in servizio dalle 13.30 di questo pomeriggio sino alla cessazione delle criticità.

L’Amministrazione rinnova, alla collettività, l’appello alla massima attenzione e a un comportamento prudente.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy