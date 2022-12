Temperature in picchiata, allerta meteo della protezione civile: possibili gelate lungo le strade

Per la giornata di domani, 15 dicembre 2022, l’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile della Regione Emilia Romagna segnala la possibilità di gelate a causa della diminuzione delle temperature che potrebbe aumentare i rischi per i conducenti di veicoli e più in generale per la circolazione stradale.

Per tale ragione si invita la cittadinanza a verificare i bollettini di vigilanza- allerta meteo diramati quotidianamente dalla Protezione Civile della Regione Emilia Romagna – consultabili al link https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/ e sull’account Twitter@AllertameteoRER e sul canale TelegramAllertaMeteoER – equipaggiando i propri veicoli con gli opportuni mezzi antisdrucciolevoli (catene) o gli speciali pneumatici da neve per non costituire pericolo o intralcio per la circolazione:

l’obbligo di circolazione con pneumatici da neve o catene a bordo è previsto per tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, dal 15 novembre 2022 fino al 15 aprile 2023 per tutti i veicoli che percorrono i tratti extraurbani di alcune strade provinciali.

i ciclomotori a due ruote e i motocicli possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.

in caso di neve o ghiaccio in strada, si dispone altresì l’obbligo di circolare con i dispositivi antisdrucciolevoli montati, qualora sul veicolo non siano già montati gli pneumatici invernali.

Per il periodo invernale si ricorda inoltre che, per una maggiore sicurezza sulle strade, è necessario circolare con particolare prudenza e a velocità moderata, avendo riguardo alle caratteristiche e alle condizioni della strada, del traffico e alle zone tipicamente più soggette a fenomeni di ghiacciamento, come i ponti, i tratti in ombra e le zone più umide.

Al riguardo lo scorso 2 dicembre il Prefetto ha approvato l’aggiornamento del “Piano operativo per la gestione coordinata delle emergenze di viabilità, determinate da incidenti rilevanti ovvero da criticità atmosferiche sulle tratte autostradali della A1 e della A21”.

Il Piano contiene le misure necessarie per fronteggiare le emergenze nelle tratte autostradali ed ordinarie che attraversano il territorio della provincia in caso di precipitazioni nevose di particolare intensità.

La pianificazione prevede 5 livelli di rischio (da bianco a nero) con impiego delle pattuglie delle Forze di Polizia e degli enti proprietari/concessionari delle strade con il coordinamento della Prefettura nonché il contributo di tutti gli Enti facenti parte del sistema di protezione civile.

Particolare attenzione è stata posta al presidio in caso di codice rosso o nero dei caselli autostradali di Piacenza Sud e Fiorenzuola sulla A1, nonché di Piacenza Ovest, Castel S. Giovanni, Caorso e Castelvetro sull’Autostrada A21, a cura delle Forze di Polizia statali e locali grazie ad un lavoro sinergico e di forte collaborazione.

Individuati altresì i percorsi alternativi sulla viabilità ordinaria e, segnatamente, sulle strade statali e provinciali interconnesse con la viabilità autostradale.

La definizione dell’aggiornamento è stata preceduta da specifiche riunioni del Comitato Operativo Viabilità (C.O.V) per la predisposizione delle misure necessarie a fronteggiare eventuali emergenze connesse all’andamento meteorologico durante la stagione invernale 2022/2023, cui hanno partecipato rappresentanti della Provincia, degli Enti Locali, della Protezione Civile, delle Forze dell’Ordine, delle Polizie Locali, dei Concessionari delle reti stradali e autostradali (Aspi, Satap, Autovia Padane, Anas), dei gestori delle reti elettriche e telefoniche e delle associazioni di volontariato.

Dalla Prefettura è arrivato l’invito a tutte le componenti del sistema a prestare la massima attenzione alle necessarie attività preventive per contenere o ridurre la formazione di ghiaccio sulle strade e garantirne la transitabilità, nonché a prevedere una comunicazione puntuale ed aggiornata nei confronti della cittadinanza e dell’utenza, mediante social media, mass media e messaggistica.

Il piano è consultabile nella sezione “Protezione civile” raggiungibile al seguente link http://www.prefettura.it/piacenza/contenuti/Piano_operativo_emergenze_di_viabilita_tratte_autostradali_della_a1_a21-7348847.htm