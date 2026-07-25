Allerta Meteo Gialla per temporali anche nel piacentino per il 26 luglio

25 Luglio 2026 Redazione MC Cronaca Piacenza
Allerta Meteo Gialla per temporali anche nel piacentino per il 26 luglio
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Arpae e la Protezione Civile Regionale hanno emesso un bollettino di Allerta Meteo Gialla per temporali che riguarda anche il territorio piacentino.

Per domenica 26 luglio sono previsti temporali, localmente di forte intensità con possibili effetti e danni associati che, al
mattino, interesseranno prevalentemente la dorsale appenninica e la pianura emiliana occidentale e dal pomeriggio anche
quella centro/orientale, con tendenza a rapido esaurimento.

Nelle zone interessate dai temporali non si escludono occasionali fenomeni franosi, ruscellamenti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua e del reticolo minore, nonché localizzati allagamenti in ambito urbano.

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