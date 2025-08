Allerta Meteo Gialla per temporali sulla collina e montagna piacentina per il 2 agosto. L’avvisto riguarda la provincia piacentina, ma non si escludono fenomeni anche in pianura.

Per la giornata di sui rilievi centro-occidentali sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali di forte intensità e rapidità di evoluzione, con probabili effetti e danni associati. Non si esclude, tuttavia, la possibilità di fenomeni localmente intensi anche sul settore centro-orientale.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy