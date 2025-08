Chiusura del Ponte sul Nure, Foti a Salvini: “Valutare esenzioni o scontistica autostradale”.

“In situazioni analoghe misure che prevedono l’esenzione o una scontistica adeguata rispetto alle tratte autostradali si sono rivelate di estrema utilità” lo scrive il Ministro piacentino Tommaso Foti al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, auspicando “una convenzione tra ANAS e ASPI per implementare un meccanismo di agevolazioni autostradali per tutti quei cittadini che vivono e lavorano tra l’asse Fiorenzuola – Piacenza sud, al fine di calmierare i disagi che fatalmente interverranno in seguito ai lavori sul ponte sul fiume Nure che inizieranno nella seconda metà di agosto”. Per il Ministro piacentino Foti “la chiusura di un tratto stradale così importante devierà i flussi di traffico in modo molto marcato sulle viabilità alternative, già gravate da un intenso movimento di mezzi, persone e merci e, quindi, favorirne lo spostamento per il tramite dell’autostrada porterebbe grande beneficio al territorio piacentino ed ai suoi abitanti”.

