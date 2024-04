Ambulatori di Cardiologia di Piacenza, da lunedì 8 aprile attività riorganizzata su diverse sedi 

Da lunedì 8 aprile l’attività degli ambulatori della Cardiologia dell’ospedale di Piacenza sarà riorganizzata su diverse sedi. Il trasferimento temporaneo si rende necessario per svolgere i lavori di realizzazione delle nuove sale di Emodinamica ed Elettrofisiologia del reparto. I pazienti che hanno appuntamenti programmati per i prossimi giorni sono già stati informati del trasloco e della nuova collocazione rispetto alla prestazione prenotata.

Il cantiere avrà la durata in alcuni mesi.

Nella prima fase, le attività degli ambulatori di Cardiologia saranno così suddivise

1. in ospedale a Piacenza, nel nucleo antico, edificio 1 entrata E, nei locali occupati fino a qualche mese fa dagli ambulatori di Pneumologia. Qui troveranno sede gli ambulatori holter elettrocardiogramma, holter pressori, controllo dei pacemaker e defibrillatori impiantati, prova da sforzo, test da sforzo cardiopolmonare (CPET) e Tilt test, nonché le attività di prevenzione, aritmologia e le visite cardiologiche urgenti del lunedì e mercoledì, le visite di pre-ricovero, gli elettrocardiogrammi per i donatori di sangue Avis e pazienti del percorso Nora (Non operating room Anesthesia, ovvero attività diagnostiche e terapeutiche che necessitano di sedazione e assistenza anestesiologica in ambienti diversi dalla sala operatoria, come per esempio le sale endoscopiche)



2. nella Casa della Salute e della Comunità di piazzale Milano a Piacenza:

– al primo piano blocco B saranno collocati gliambulatori e il day service dello scompenso cardiaco, le attività di la cardiogenetica, cardio-oncologia e la telemedicina (progetto Telecuore)

– al piano terra, stanza P029, il sabato si effettueranno le visite cardiologiche prenotate a CUP

– al secondo piano, blocco A, si svolgeranno le visite cardiologiche CUP e le visite cardiologiche urgenti del martedì, mercoledì e venerdì. In questa prima fase le ecocardio CUP, continuano a svolgersi in questa sede



3. Restano per ora collocati in Cardiologia, al secondo piano blocco A del Polichirurgico all’ospedale di Piacenza, gli ambulatori di ecocardiografia, color doppler, ecostress e ecocardio transesofagei, oltre alle visite per l’idoneità alla patente.