Novara-Fiorenzuola, ultima in campionato in vista playout

Ultima giornata che sa di playout

Il Fiorenzuola di mister Tabbiani affronta la trasferta al Silvio Piola di Novara con la certezza di dover giocare i playout.

Dopo il pareggio contro il Padova, i rossoneri saranno obbligati a conquistare la permanenza tra i professionisti nella post season. L’avversario dei rossoneri potrebbe proprio essere il Novara rendendo, quindi, quest’ultima giornata una sorta di preview e la prima di tre sfide contro i piemontesi.

Fattore campo da conquistare

I rossoneri hanno un motivo importante per chiudere al meglio la stagione con un successo: guadagnare il fattore campo per la doppia sfida playout, cosa che potrebbe rivelarsi decisiva per conquistare la salvezza. Solo con un successo questo sarà possibile: un pari o un ko lascerebbe la situazione di classifica invariata (Fiorenzuola 18esimo) e darebbe il fattore campo a Novara/Pergolettese nella post season.

Novara ancora in corsa per la salvezza diretta

Anche i padroni di casa di mister Gattuso, però, vogliono vincere perchè, per loro, la salvezza diretta è ancora possibile. Un successo contro i rossoneri con contemporaneo stop della Pergolettese, permetterebbe al Novara di scavalcare proprio i lombardi in classifica, distanziando anche la Pro Sesto dei punti necessari per evitare la doppia sfida playout.

Novara-Fiorenzuola è l’ultima partita del girone ma vuol dire molto, molto di più.