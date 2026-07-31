Ambulatorio Infermieristico della Croce Rossa Italiana di Piacenza, servono nuovi infermieri per garantire i servizi

L’Ambulatorio Infermieristico della Croce Rossa Italiana di Piacenza, situato in Viale Malta 5, rappresenta da anni un punto di riferimento fondamentale per la salute e il benessere della comunità locale. Attivo nei giorni di martedì, giovedì, sabato e festivi dalle ore 9:00 alle 11:00, l’ambulatorio garantisce servizi infermieristici di base a chiunque ne abbia necessità.

Oggi, di fronte a una crescente richiesta di assistenza il Comitato di Piacenza della Croce Rossa Italiana lancia un appello alla comunità: servono nuovi infermieri per continuare a garantire un servizio efficiente.

Tra i servizi offerti sono compresi: la somministrazione di terapie su prescrizione medica, il monitoraggio di parametri vitali come pressione arteriosa, saturazione e glicemia, la gestione di medicazioni e una parte dedicata all’educazione sanitaria.

L’appello è rivolto a infermieri iscritti all’albo e interessati a contribuire a un progetto di forte valore sociale e sanitario in modo gratuito. Entrare a far parte dell’equipe dell’ambulatorio significa fare la differenza ogni giorno, fornendo un supporto concreto alle persone più fragili della nostra comunità.

La Croce Rossa Italiana – Comitato di Piacenza invita chiunque sia interessato a candidarsi contattando la sede locale al (tel. 3281398502 – Maria Cristina – Coordinatrice Ambulatorio) oppure scrivendo alla mail salute@cripiacenza.it .

Offrire il proprio tempo e le proprie competenze in questo contesto vuol dire abbracciare una missione umanitaria autentica ed indispensabile.

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