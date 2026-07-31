Minacciò con un coltello i presenti in una struttura di accoglienza, arrestato 43enne

Durante un’attività investigativa finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati, nella giornata di ieri, la Squadra Mobile unitamente alla squadra Volante, sono intervenute via Calciati all’interno del parcheggio del vicino supermercato, in quanto poco prima, nell’ambito di alcuni servizi di osservazione nella zona, gli investigatori avevano individuato un soggetto straniero a loro conosciuto in quanto destinatario di una misura cautelare.

Con un’azione coordinata gli operanti sono riusciti a bloccarlo senza problemi, identificandolo come uno straniero 43enne, senza fissa dimora ed in regola con le norme per il soggiorno in Italia, con diversi precedenti per reati contro il patrimonio e contro la persona.

L’uomo è stato stato quindi accompagnato in Questura dove, dopo le formalità di rito, è stato arrestato in esecuzione all’Ordinanza di Custodia Cautelare in Carcere, in quanto inottemperante alla Misura Cautelare del Divieto di Dimora nel Comune di Piacenza, a cui era stato sottoposto nel mese di maggio per essersi introdotto indebitamente, armato di coltello, in una struttura di accoglienza per senzatetto, minacciando i presenti.

Inoltre lo stesso è risultato sottoposto alla Misura di Prevenzione emessa dal Questore di Piacenza del Foglio di Via Obbligatorio dal Comune di Piacenza, fatto per cui veniva altresì denunciato all’Autorità Giudiziaria per l’inottemperanza a tale obbligo.

Dopo le formalità di rito l’arrestato è stato accompagnato alla locale casa Circondariale.

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