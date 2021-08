Andrea Dallavalle conquista il quinto posto al “Classic Prefontaine”

Nella splendida cornice dell’Historic Hayward Field di Eugene, tempio dell’atletica statunitense, è andato in scena il Classic Prefontaine, che quest’anno ha visto gareggiare anche Andrea Dallavalle. Per il triplista piacentino cresciuto nell’Atletica Piacenza e in forza alle Fiamme Gialle si tratta della prima partecipazione ad una gara della Diamond League, il più prestigioso circuito di meeting del mondo per quanto riguarda l’atletica.

Accompagnato dalle compagne di nazionale Gaia Sabbatini, Federica Del Buono e Alessia Trost, Andrea ha potuto gareggiare nella magica atmosfera dello stadio universitario appena ammodernato, sede dei prossimi Campionati mondiali in programma per il 2022.

Nonostante la stagione volga al termine e le Olimpiadi siano ormai alle spalle, i migliori specialisti hanno dimostrato di avere ancora qualche cartuccia da sparare. Pichardo, fresco campione olimpico, ha dominato la gara con uno spettacolare 17,63. A distanza seguiva Zango, detentore del record mondiale indoor, grazie ad un nalzo a 17,12. Terza piazza per Donald Scott, 17 03m. In gara anche Will Claye, atleta da oltre 18m, formatosi a 16,83m. Andrea, dopo un bel salto a 16,79m, ha replicato la stessa misura con un bel 16,80m, aggiudicandosi così il quinta posto, a dimostrazione del fatto di essere entrato ormai di buon diritto tra gli specialisti mondiali.