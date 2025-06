Giovedì il 211esimo anniversario dell’Arma: “Cerimonia pubblica a Palazzo Farnese, per sottolineare il legame coi cittadini”

L’annuale della fondazione rappresenta, per l’Arma dei Carabinieri, un’opportunità di riflessione e, complice la secolare storia dell’Istituzione giunta quest’anno al suo 211° compleanno, costituisce un punto di partenza ideale per pianificare, con rinnovato slancio, le iniziative da sviluppare a vantaggio della sicurezza del territorio.

Quest’anno, a Piacenza, il 211° annuale della fondazione sarà celebrato il prossimo 5 giugno alle ore 10:00, nella maestosa cornice di Palazzo Farnese. Un luogo simbolo della città nel quale, grazie alla disponibilità dell’Amministrazione Comunale, uno dei momenti più significativi per l’Arma potrà essere vissuto con le altre Istituzioni del territorio e con la cittadinanza che è invitata ad accorrere numerosa.

Ma quest’anno l’annuale di fondazione assume, per i carabinieri di Piacenza un valore ulteriore poiché in concomitanza con tali festeggiamenti si conclude la serie di eventi voluti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Piacenza per ricordare la figura del Brigadiere M.O.V.M. Alberto Araldi, noto come “comandante Paolo”, eroe della Resistenza piacentina. Quest’anno, ricorrono infatti gli 80 anni dalla sua uccisione, avvenuta per mano dei nazifascisti.

Quest’anno dunque l’anniversario sarà celebrato a Palazzo Farnese e non alla caserma Paride Biselli. “Usciamo dalla caserma. E’ un messaggio che vogliamo lanciare alla cittadinanza: i carabinieri sono in mezzo alla gente, vogliono essere in mezzo alla gente. Non a caso la cerimonia sarà pubblica, tutti i piacentini sono invitati. Inoltre, quello stesso giorno si chiuderà la mostra su Alberto Araldi, e anche questo vuole essere un segnale: abbiamo voluto ricordare Araldi, un’iniziativa che indica chiaramente il legame forte tra l’Arma e il territorio”.