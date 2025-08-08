Anpas al Giubileo dei Giovani con tre equipaggi: “Sempre presenti ai grandi eventi del nostro paese, esperienza indimenticabile” – FOTO

ANPAS Piacenza ha partecipato con tre equipaggi al Giubileo dei Giovani a Tor Vergata prestando assistenza sanitaria nell’area del Vaticano e nelle zone adiacenti con le ambulanze e con le squadre di soccorso a piedi.

I volontari di ANPAS P.A. Croce Bianca e ANPAS P.A. San Giorgio P.no sono stati impegnati su tre turni in attività di soccorso e assistenza sanitaria, PMA (Punto medico avanzato) e accoglienza ai fedeli al fine di garantire l’assistenza ad oltre un milione di giovani provenienti da tutto il mondo. I volontari di Croce Bianca hanno preso parte alla catena di soccorso predisposta per l’evento, operando senza sosta per tutta la giornata di sabato 30 luglio, in occasione dell’arrivo dei gruppi di pellegrini al luogo predisposto per l’evento.

“È stata una giornata intensa e significativa, che ci ha permesso di mettere in pratica le competenze acquisite e di vivere da vicino un evento di così grande portata, mettendo alla prova le nostre capacità operative, sia dal punto di vista umano che professionale”, affermano i volontari Manuel Pozzi, Vincenzo Tacinelli e Tommaso Campagnoli, dell’equipaggio di ANPAS Croce Bianca. “ Siamo orgogliosi – aggiungono – di aver rappresentato ANPAS in un appuntamento così importante, al servizio di una comunità internazionale riunita nel segno della fede e della condivisione”.

I volontari di ANPAS Piacenza hanno svolto turni di assistenza sanitaria nell’area assegnata, pronti a intervenire in caso di necessità: hanno effettuato numerosi interventi di soccorso, tra malori, disidratazioni e piccoli traumi, spesso dovendo comunicare con persone che parlavano lingue diverse.

“E’ stata una esperienza straordinaria, di grande arricchimento per tutti noi volontari. Per questo motivo – afferma il vicepresidente della P.A. San Giorgio Carlo Fermi – invito tutti i giovani che prestano servizio di volontariato ad intraprendere – in futuro – questa esperienza che rappresenta un’occasione di crescita e di grande valore”. I volontari di San Giorgio P.no hanno partecipato con due equipaggi in doppio turno, dalla serata di venerdì 29 a domenica 31 luglio, assistito alla Veglia di preghiera presieduta da Papa Leone XIV e alla Celebrazione del Santo Padre per la Giornata del Giubileo dei Giovani.

“Abbiamo offerto servizio di assistenza a tante persone che ci hanno mostrato grande affetto, in un clima di grande solidarietà. La mobilitazione delle nostre due squadre di volontari – conclude il vicepresidente Fermi – è stata possibile grazie al “turnover” dei nostri militi che hanno garantito i servizi ordinari e di emergenza sul territorio in un momento particolare come quello delle ferie estive”.

ANPAS Piacenza nella figura del Coordinatore Provinciale Paolo Rebecchi, esprime un ringraziamento speciale ai volontari che hanno prestato servizio in occasione di giornate impegnative e caratterizzate da caldo intenso, unito a grande affluenza di pubblico, mettendo a dura prova sia i partecipanti che i soccorritori.

