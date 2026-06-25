Trent’anni di salumi DOP, a Piacenza due giorni di celebrazioni e promozione: convegno a Palazzo Gotico il 2 luglio – AUDIO

Piacenza celebra una ricorrenza storica che ne sancisce il primato agroalimentare a livello continentale: i 30 anni dall’ottenimento delle tre Denominazioni di Origine Protetta (DOP) per la Coppa Piacentina, il Salame Piacentino e la Pancetta Piacentina. Era il 2 luglio 1996 quando l’Unione Europea, tramite il Regolamento CEE n. 2081/92, assegnava i prestigiosi riconoscimenti al territorio. Ancora oggi, Piacenza detiene un primato comunitario assoluto: è l’unica provincia europea a vantare ben tre DOP nel settore della salumeria.

Per celebrare degnamente questo traguardo, il Consorzio Salumi Tipici Piacentini (costituito nel 1971) e il Consorzio di Tutela Salumi DOP Piacentini (soggetto giuridico di tutela dal 2005) hanno unito le forze in una governance unitaria e in totale co-progettazione. L’evento non è un semplice momento auto-celebrativo, bensì un atto di responsabilità istituzionale ed economica volto a trasformare un patrimonio storico in una leva strategica e competitiva per guidare le PMI verso le sfide future dei mercati globali.

Una Svolta Storica ed Economica: I Numeri del Successo (2000-2025) La scelta del 1996 si è rivelata una svolta strutturale vincente per l’economia locale. I dati di mercato raccolti sul comparto nel periodo compreso tra il 2000 e il 2025 confermano tassi di crescita straordinari per la produzione certificata:

Le Origini: La Lungimiranza di un Territorio

Il successo odierno affonda le radici nel 1971, grazie all’impulso lungimirante della Camera di Commercio di Piacenza. Un merito storico fondamentale va riconosciuto all’impegno instancabile dell’allora Vicepresidente, Renzo Buvoli. Furono l’istituzione camerale e Buvoli a guidare i produttori locali prima nella costituzione del consorzio volontario (1971), e successivamente, nel 1992, a convincerli ad aderire con fiducia al nuovo e allora sconosciuto sistema delle certificazioni tutelate, facendosi carico dell’articolato iter burocratico ministeriale e comunitario.

Il Programma delle Celebrazioni (1-2 Luglio 2026)

Le celebrazioni del trentennale si articolano in tre momenti chiave, pensati per unire approfondimento istituzionale, alta gastronomia e coinvolgimento dei media.

Educational Tour per la Stampa (1° Luglio): Un seminario formativo propedeutico dedicato a giornalisti, emittenti radiotelevisive e operatori della comunicazione. L’obiettivo è fornire competenze approfondite sui disciplinari e sulle caratteristiche distintive dei tre prodotti DOP, garantendo un’informazione corretta e ricca di contenuti a livello nazionale.

(1° Luglio): Un seminario formativo propedeutico dedicato a giornalisti, emittenti radiotelevisive e operatori della comunicazione. L’obiettivo è fornire competenze approfondite sui disciplinari e sulle caratteristiche distintive dei tre prodotti DOP, garantendo un’informazione corretta e ricca di contenuti a livello nazionale. Il Convegno Celebrativo “Respirare il Futuro ” (2° Luglio, ore 16:00): Ospitato nella prestigiosa Sala Monumentale di Palazzo Gotico a Piacenza. Sarà un momento di riflessione sul percorso compiuto e sulle sfide future (innovazione, sostenibilità, export). Al termine dei lavori, verranno consegnate le pergamene celebrative ai soci del Consorzio di Tutela.

” (2° Luglio, ore 16:00): Ospitato nella prestigiosa Sala Monumentale di Palazzo Gotico a Piacenza. Sarà un momento di riflessione sul percorso compiuto e sulle sfide future (innovazione, sostenibilità, export). Al termine dei lavori, verranno consegnate le pergamene celebrative ai soci del Consorzio di Tutela. La Degustazione Guidata: L’evento si concluderà con un’esperienza gastronomica d’eccellenza. Le tre DOP piacentine saranno proposte sia in purezza sia attraverso le elaborazioni creative di chef locali che hanno accompagnato la valorizzazione del brand in questi trent’anni.

Perché Celebrare le DOP Piacentine?

Il trentennale non è solo un traguardo temporale, ma rappresenta un asset strategico basato su pilastri fondamentali:

Certificazione e Garanzia: Il sistema introdotto dal Regolamento CEE 2081/92 ha legato indissolubilmente il prodotto al territorio, garantendo tracciabilità, sicurezza alimentare e uno scudo efficace contro il fenomeno dell’Italian Sounding e delle imitazioni.

Valore Economico e Occupazionale : Il comparto genera ricchezza diffusa, sostiene l’economia rurale e crea posti di lavoro stabili sul territorio, favorendo lo sviluppo sostenibile locale.

: Il comparto genera ricchezza diffusa, sostiene l’economia rurale e crea posti di lavoro stabili sul territorio, favorendo lo sviluppo sostenibile locale. Identità e Cultura: I salumi DOP sono custodi di storie, ricette e saperi tramandati di generazione in generazione, parte integrante del DNA culturale piacentino.

I salumi DOP sono custodi di storie, ricette e saperi tramandati di generazione in generazione, parte integrante del DNA culturale piacentino. Educazione delle Nuove Generazioni: La ricorrenza è un’opportunità per coinvolgere scuole e università, trasmettendo ai giovani il valore del cibo certificato e il significato profondo di “Denominazione di Origine Protetta”.

Obiettivi Strategici dell’Iniziativa

La governance unitaria dei due Consorzi ha fissato chiari obiettivi d’impatto per questo trentennale:

Partecipazione : Coinvolgimento attivo di cittadini, autorità istituzionali e una folta rappresentanza della stampa nazionale e digital media.

: Coinvolgimento attivo di cittadini, autorità istituzionali e una folta rappresentanza della stampa nazionale e digital media. Posizionamento Territoriale : Promuovere la provincia di Piacenza come destinazione enogastronomica d’eccellenza a livello internazionale.

: Promuovere la provincia di Piacenza come destinazione enogastronomica d’eccellenza a livello internazionale. Networking di Filiera : Creare momenti di confronto e sinergia tra allevatori, trasformatori e distributori per tracciare le linee guida su export e sostenibilità.

: Creare momenti di confronto e sinergia tra allevatori, trasformatori e distributori per tracciare le linee guida su export e sostenibilità. Innovazione: Presentare i nuovi progetti di sviluppo che il Consorzio di Tutela sta implementando attraverso il Distretto del Cibo dei Salumi DOP Piacentini.

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