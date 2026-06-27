Ciclismo – Matilde Rossignoli (Bft Burzoni VO2 Team Pink) resta leader alla 3 Giorni Giudicarie Dolomiti

Un podio, due maglie difese e un’altra conquistata. Continua l’ottima performance della Bft Burzoni VO2 Team Pink alla 3 Giorni Giudicarie Dolomiti, kermesse trentina dedicata al ciclismo giovanile femminile e che oggi ha visto l’appuntamento centrale nella suggestiva località di Baitoni di Bondone, sulle sponde del lago d’Idro.
Nella cronometro individuale “Idroland”, nelle Donne Juniores Matilde Rossignoli (veronese classe 2008) – già “regina” ieri nella tipo-pista di Creto – ha conquistato la piazza d’onore nella lotta contro il tempo, difendendo la maglia azzurra di leader della manifestazione.
E’ tempo di conferme anche per Agata Campana, che con il nono posto a cronometro ha mantenuto la maglia verde di miglior trentina, oltre a guadagnare la casacca ciclamino di campionessa provinciale di specialità nella categoria. La cronometro ha messo in luce anche la modenese Alessia Orsi, sesta e anche settima in classifica generale poco dietro alla Campana, quinta.
Domani i conti della 3 Giorni Giudicarie Dolomiti si regoleranno con la Coppa Giudicarie Centrali con la prova in linea nella zona di Tione.
Cronometro Idroland Donne Juniores
1° Maria Acuti (Team Biesse Carrera Zambelli) 15 chilometri in 22 minuti 0 secondi 05, media 40,91 chilometri orari
2° Matilde Rossignoli (Bft Burzoni VO2 Team Pink) 22 minuti 15 secondi 01
3° Linda Rapporti (Breganze Millenium) 22 minuti 51 secondi 91
4° Maddalena Pascut (Team Wilier Breganze) 22 minuti 52 secondi 64
5° Isabella De Angelis (Petrucci Gauss) 23 minuti 16 secondi 82
6° Alessia Orsi (Bft Burzoni VO2 Team Pink) 23 minuti 17 secondi 42 secondi
7° Anna Mucciarini (Brescia Fiorenzo Magni Flandres Love) 23 minuti 23 secondi 39
8° Elisa Corradetti (Team Wilier Breganze) 23 minuti 28 secondi 59
9° Agata Campana (Bft Burzoni VO2 Team Pink) 23 minuti 37 secondi 41
10° Bianca Luisotto (Team Wilier Breganze) 23 minuti 41 secondi 52.
Classifica Donne Juniores 3 Giorni Giudicarie Dolomiti dopo la seconda giornata
1° Matilde Rossignoli (Bft Burzoni VO2 Team Pink) 85 punti
2° Maria Acuti (Team Biesse Carrera Zambelli) 50 punti
3° Maddalena Pascut (Team Wilier Breganze) 49 punti
4° Anna Bonassi (Brescia Fiorenzo Magni Flandres Love) 40 punti
5° Agata Campana (Bft Burzoni VO2 Team Pink) 30 punti
6° Linda Rapporti (Breganze Millenium) 27 punti
7° Alessia Orsi (Bft Burzoni VO2 Team Pink) 23 punti
8° Elisa Corradetti (Team Wilier Breganze) 20 punti
9° Aurora Masi (Brescia Fiorenzo Magni Flandres Love) 18 punti
10° Isabella De Angelis (Petrucci Gauss) 18 punti.