Karate – Grande prestazione di Eva Dallavalle ai Campionati Italiani Juniores FIJLKAM

Grande prestazione di Eva Dallavalle del Karate Piacenza Farnesiana ai Campionati Italiani Juniores FIJLKAM, disputati al Centro Olimpico Federale di Ostia (Roma), con la partecipazione di 300 società sulle 1.500 affiliate alla Federazione ufficiale del CONI.

I 590 atleti in gara avevano tutti superato le fasi regionali di qualificazione. La portacolori piacentina ha gareggiato nella categoria -59 kg, che vedeva al via 45 agguerrite finaliste.

Allenata dal maestro Gian Luigi Boselli, dal tecnico Giorgio Livelli, dall’istruttore Pier Paolo Cagnoni e dal maestro Daniele Rillosi, Eva ha disputato cinque intensi incontri. Nella finale per la medaglia di bronzo è stata sconfitta di misura dall’avversaria lombarda, con un pizzico di rammarico per una tecnica di calcio non assegnata dagli arbitri che, se convalidata, le avrebbe consentito di salire sul podio.

Il quinto posto conquistato le vale comunque la qualifica di atleta di interesse nazionale e la conferma del secondo posto nel ranking azzurro, valido per la convocazione ai Campionati Mondiali Juniores 2026.

Gian Luigi Boselli, direttore tecnico della nota società piacentina, ha elogiato la propria atleta, già vicecampionessa d’Italia nel 2024, vicecampionessa d’Italia CTR (Centri Tecnici Regionali) e convocata dal CSEN lo scorso febbraio per partecipare alla Coppa del Mondo WKF negli Emirati Arabi Uniti.

Il prossimo impegno agonistico sarà il 37° International Open Karate “Trofeo Alpe Adria”, in programma a Lignano Sabbiadoro dal 21 al 23 agosto 2026. Una competizione di fondamentale importanza, poiché assegnerà punti preziosi per il ranking azzurro in vista dei Campionati Mondiali Juniores 2026.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy