Castel San Giovanni, 22enne soccorso nella notte dopo essere stato accoltellato: indagano i carabinieri

Un giovane di 22 anni è rimasto ferito da alcuni fendenti al culmine di una lite avvenuta nella notte a Castel San Giovanni. La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di ricostruzione e sono in corso le indagini dei carabinieri.

Secondo le prime informazioni, il 22enne, di origine straniera, avrebbe chiesto aiuto in via Fratelli Bandiera ma l’aggressione sarebbe avvenuta altrove. Presentava diverse ferite riconducibili a un’arma da taglio.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al giovane e lo hanno trasportato in ospedale.

I carabinieri hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto, individuare il luogo dell’aggressione e chiarire le responsabilità. Al momento i contorni della vicenda restano ancora da definire.

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