Il Palio delle Contrade 2026 a Bobbio il 27 e 28 giugno, due giornate all’insegna della magia medievale

23 Giugno 2026 Redazione MC Eventi a Piacenza, Notizie
Palio delle Contrade 2026 a Bobbio
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Il Palio delle Contrade 2026 a Bobbio il 27 e 28 giugno. Saranno due giornate, proposte dai ragazzi della Pro Loco e il Comune, all’insegna della magia medievale: spettacoli, sbandieratori, giocolieri, danze, mercatini e area food a tema, insieme ad area rapaci, falconeria e attività didattiche.

Il programma prevede sabato pomeriggio il Palio dei Fanciulli, poi alle ore 20: Corteo Storico, lancio della sfida, spettacolo del fuoco, tiro alla fune e DJ set.

Domenica sarà invece la giornata delle grandi sfide, dalle ore 16 partono infatti le grandi sfide: lancio dell’uovo, tiro con l’arco, corsa con le ceste, il gioco del segone, palo della cuccagna e U Bàsro.

Palio delle Contrade 2026 a Bobbio: il programma completo

Per tutta la durata della manifestazione saranno presenti Area Food a tema medievale e il Mercato Medievale, presso Piazza San Francesco.

SABATO 27 GIUGNO

Dalle ore 10:00 Per le vie del centro storico Intrattenimenti e spettacoli itineranti a cura di “ARTEARE”

Ore 16:30 – Piazza Santa Fara –  PALIO DEI FANCIULLI

Dalle ore 18:30 – SBANDIERATORI E MUSICI nelle vie del centro storico

Ore 20:00 – Vie del Borgo e Piazza Santa Fara GRANDE CORTEO STORICO

Presentazione delle Contrade e lancio ufficiale della sfida del Palio

Durante la serata – Piazza Duomo SPETTACOLO DEL FUOCO

Ore 22:00 – Piazza Santa Fara –  TIRO ALLA FUNE

Dalle ore 23:30 –  DJ SET finale

DOMENICA 28 GIUGNO

Durante tutta la giornata – Diretta live delle gare con Radio Sound

Dalle 10:30 alle 12:30 –  Danze storiche dal Medioevo al Rinascimento Non solo da guardare… ma anche da ballare!

Dalle 10:00 alle 18:00 – Porticato Santa Fara – Mercato Medievale

Dalle 10:00 alle 18:00 – Giardini di Piazza Santa Fara – Area Rapaci con i Falconieri di Sua Maestà

Durante la mattina Spettacoli dei Falconieri, intrattenimenti itineranti con giullari e trampolieri a cura di ARTEARE

Dalle ore 10:30 Esibizione di Sbandieratori e Musici

Dalle ore 16:00  Giochi del Palio:

• Lancio dell’Uovo

• Tiro con l’Arco

• Corsa con le Ceste

• Il Gioco del Segone

• Palo della Cuccagna

• U Basar

Dalle ore 20:30 – Piazza Duomo –  Cena finale

Incoronazione della Contrada vincitrice

DJ SET conclusivo

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