Il Palio delle Contrade 2026 a Bobbio il 27 e 28 giugno, due giornate all’insegna della magia medievale

Il Palio delle Contrade 2026 a Bobbio il 27 e 28 giugno. Saranno due giornate, proposte dai ragazzi della Pro Loco e il Comune, all’insegna della magia medievale: spettacoli, sbandieratori, giocolieri, danze, mercatini e area food a tema, insieme ad area rapaci, falconeria e attività didattiche.
Il programma prevede sabato pomeriggio il Palio dei Fanciulli, poi alle ore 20: Corteo Storico, lancio della sfida, spettacolo del fuoco, tiro alla fune e DJ set.
Domenica sarà invece la giornata delle grandi sfide, dalle ore 16 partono infatti le grandi sfide: lancio dell’uovo, tiro con l’arco, corsa con le ceste, il gioco del segone, palo della cuccagna e U Bàsro.
Palio delle Contrade 2026 a Bobbio: il programma completo
Per tutta la durata della manifestazione saranno presenti Area Food a tema medievale e il Mercato Medievale, presso Piazza San Francesco.
SABATO 27 GIUGNO
Dalle ore 10:00 Per le vie del centro storico Intrattenimenti e spettacoli itineranti a cura di “ARTEARE”
Ore 16:30 – Piazza Santa Fara – PALIO DEI FANCIULLI
Dalle ore 18:30 – SBANDIERATORI E MUSICI nelle vie del centro storico
Ore 20:00 – Vie del Borgo e Piazza Santa Fara GRANDE CORTEO STORICO
Presentazione delle Contrade e lancio ufficiale della sfida del Palio
Durante la serata – Piazza Duomo SPETTACOLO DEL FUOCO
Ore 22:00 – Piazza Santa Fara – TIRO ALLA FUNE
Dalle ore 23:30 – DJ SET finale
DOMENICA 28 GIUGNO
Durante tutta la giornata – Diretta live delle gare con Radio Sound
Dalle 10:30 alle 12:30 – Danze storiche dal Medioevo al Rinascimento Non solo da guardare… ma anche da ballare!
Dalle 10:00 alle 18:00 – Porticato Santa Fara – Mercato Medievale
Dalle 10:00 alle 18:00 – Giardini di Piazza Santa Fara – Area Rapaci con i Falconieri di Sua Maestà
Durante la mattina Spettacoli dei Falconieri, intrattenimenti itineranti con giullari e trampolieri a cura di ARTEARE
Dalle ore 10:30 Esibizione di Sbandieratori e Musici
Dalle ore 16:00 Giochi del Palio:
• Lancio dell’Uovo
• Tiro con l’Arco
• Corsa con le Ceste
• Il Gioco del Segone
• Palo della Cuccagna
• U Basar
Dalle ore 20:30 – Piazza Duomo – Cena finale
Incoronazione della Contrada vincitrice
DJ SET conclusivo