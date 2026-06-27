Ciclismo su Pista – Matilde Rossignoli subito leader alla 3 Giorni Giudicarie Dolomiti

Inizia subito col botto l’avventura della Bft Burzoni VO2 Team Pink alla 3 Giorni Giudicarie Dolomiti, kermesse trentina di ciclismo giovanile femminile aperta oggi (venerdì) dalla tipo pista di Creto denominata “Notturna Castel Romano”.

La formazione Donne Juniores diretta da Vittorio Affaticati e Krizia Corradetti si è subito messa in grande evidenza nelle prove di categoria dove a brillare è stata soprattutto Matilde Rossignoli.

La “panterina” veronese classe 2008 si è aggiudicata l’Omnium grazie alla vittoria nella prima prova (Tempo Race) e alla piazza d’onore nella Corsa a punti che decretava la “regina” di specialità. Così, Matilde ha indossato la maglia di prima leader della manifestazione nella propria categoria, con l’altra casacca, quella di miglior trentina, andata alla coetanea Agata Campana, anche quarta in classifica generale dove Alessia Orsi è nona.

Domani secondo atto con la cronometro individuale “Idroland” a Baitoni di Bondone

Tempo Race (prima prova Omnium Donne Juniores)

1° Matilde Rossignoli (Bft Burzoni VO2 Team Pink) 2 punti

2° Viola Invernizzi (Petrucci Gauss) 1 punto

3° Emma Bonissi (Petrucci Gauss) 1 punto

4° Anna Bonassi (Brescia Fiorenzo Magni Flandres Love) 1 punto

5° Agata Campana (Bft Burzoni VO2 Team Pink) 1 punto

6° Bianca Luisotto (Team Wilier Breganze) 0 punti

7° Maddalena Pascut (Team Wilier Breganze) 0 punti

8° Anna Amistadi (Petrucci Gauss) 0 punti

9° Aurora Mari (Brescia Fiorenzo Magni Flandres Love) 0 punti

10° Irene Ferrari (Bft Burzoni VO2 Team Pink) 0 punti

Corsa a punti (seconda prova Donne Juniores)

1° Maddalena Pascut (Team Wilier Breganze) 18 punti

2° Matilde Rossignoli (Bft Burzoni VO2 Team Pink) 16 punti

3° Anna Bonassi (Petrucci Gauss) 11 punti

4° Agata Campana (Bft Burzoni VO2 Team Pink) 11 punti

5° Giulia Costa Staricco (Bft Burzoni VO2 Team Pink) 5 punti

6° Aurora Masi (Brescia Fiorenzo Magni Flandres Love) 5 punti

7° Alessia Orsi (Bft Burzoni VO2 Team Pink) 4 punti

8° Elisa Corradetti (Team Wilier Breganze) 2 punti

9° Giorgia Massari (Petrucci Gauss) 2 punti

10° Arianna Galante (Brescia Fiorenzo Magni Flandres Love) 2 punti

Classifica Omnium Donne Juniores

1° Matilde Rossignoli (Bft Burzoni VO2 Team Pink) 62 punti

2° Anna Bonassi (Brescia Fiorenzo Magni Flandres Love) 54 punti

3° Maddalena Pascut (Team Wilier Breganze) 52 punti

4° Agata Campana (Bft Burzoni VO2 Team Pink) 48 punti

5° Aurora Masi (Brescia Fiorenzo Magni Flandres Love) 40 punti

6° Emma Bonissi (Petrucci Gauss) 40 punti

7° Viola Invernizzi (Petrucci Gauss) 40 punti

8° Elisa Corradetti (Team Wilier Breganze) 30 punti

9° Alessia Orsi (Bft Burzoni) 28 punti

10° Anna Amistadi (Petrucci Gauss) 26 punti

Classifica Donne Juniores 3 Giorni Giudicarie Dolomiti dopo la prima serata

1° Matilde Rossignoli (Bft Burzoni VO2 Team Pink) 50 punti

2° Anna Bonassi (Brescia Fiorenzo Magni Flandres Love) 35 punti

3° Maddalena Pascut (Team Wilier Breganze) 27 punti

4° Agata Campana (Bft Burzoni VO2 Team Pink) 22 punti

5° Aurora Masi (Brescia Fiorenzo Magni Flandres Love) 18 punti

6° Emma Bonissi (Petrucci Gauss) 15 punti

7° Viola Invernizzi (Petrucci Gauss) 12 punti

8° Elisa Corradetti (Team Wilier Breganze) 10 punti

9° Alessia Orsi (Bft Burzoni) 8 punti

10° Anna Amistadi (Petrucci Gauss) 6 punti.

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