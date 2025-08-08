Strada Provinciale n. 51 di Groppallo, limite di velocità a 30 km/h e divieto di sosta

8 Agosto 2025 Redazione FG Attualità
Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che è stata accolta l’istanza del Comune di Farini volta ad ottenere la regolamentazione della circolazione stradale e l’apposizione di segnaletica provvisoria di divieto di sosta con rimozione forzata lungo la Strada Provinciale n. 51 di Groppallo in località Groppallo, nel territorio comunale di Farini, in occasione della manifestazione “Festa dei Trattori”.

Disposta la regolamentazione della circolazione stradale mediante l’istituzione:

  • del limite massimo di velocità a 30 km/h, lungo la Strada Provinciale n. 51 di Groppallo, dalla progressiva km 5+900 circa alla progressiva km 6+000 circa, dalle ore 10:00 alle ore 22:00 del giorno 24/08/2025
  • del divieto di sosta con rimozione forzata lungo la Strada Provinciale n. 51 di Groppallo, dalla progressiva km 5+210 circa alla progressiva km 6+770 circa, dalle ore 10:00 alle ore 22:00 del giorno 24/08/2025 in località Groppallo, nel territorio comunale di Farini.

