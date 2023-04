Incendio in via Tramello, i delicati soccorsi ai cani di Antonino: “Spaventati e difficili da avvicinare, ora stanno bene” – AUDIO

Un dramma nella tragedia. Parliamo dell’incendio divampato in un prefabbricato di via Tramello e che ha ucciso Antonino Bellavia, 52 anni. Antonino era innamorato dei suoi quattro cani, uno dei quali è deceduto insieme al suo padrone. Ieri sera, oltre ai vigili del fuoco, al 118 e alle forze dell’ordine, sono dovuti intervenire anche gli operatori di Fare Ambiente Piacenza, guidati da Loris Burgio. Già perché in quel momento terribile i tre cani rimasti in vita hanno dovuto ricevere soccorso, e soprattutto per uno di loro le operazioni sono state complesse.

“Antonino era molto attento ai suoi animali, li trattava nel migliore dei modi e infatti loro erano molto affezionati al loro padrone”, commenta Burgio. “In quel momento gli animali erano spaventati e agitati, comprensibilmente, scossi dal fuoco, dalle sirene, dai lampeggianti. Due di loro erano comunque docili e i carabinieri li hanno facilmente affidati ai membri di Aisa (Associazione nazionale imprese salute animale). La terza, una pitbull Amstaff era invece particolarmente legata ad Antonino e ieri sera era notevolmente scossa. Non si lasciava avvicinare: abbiamo impiegato decine di minuti per attenuare il suo nervosismo. Solo dopo svariati tentativi siamo riusciti ad attenuare il suo nervosismo e legarla al guinzaglio”.

E ora dove si trovano i cani?

“Ora i tre cani si trovano al canile comunale e adesso occorrerà capire come agire in base agli eventuali eredi”.

E se qualcuno fosse interessato ad adottarli?

“Mi sento di suggerire di non fare la corsa alla proposta. I cani stanno bene, nel canile vengono accuditi nel migliore dei modi e quindi si trovano in ottime condizioni. Io consiglio di attendere eventuali comunicazioni da parte degli enti preposti: nel caso non si dovessero trovare eredi e nel caso i tre cani diventassero adottabili allora sarà comunicato quanto prima. Inoltre vi erano associazioni che aiutavano Antonino nella gestione dei suoi animali quindi sarà importante anche rapportarsi con loro. Per ora è necessario attendere prima di farsi avanti per eventuali adozioni. Tengo a ripetere: non c’è fretta, perché nel canile gli animali sono accuditi alla perfezione”.