Anziana truffata in centro, il cellulare rubato con l’inganno: i carabinieri la soccorrono e la riaccompagnano a casa

Un episodio di furto con raggiro si è verificato nel cuore di Piacenza. L’intervento attento ed “umano” dei carabinieri, che non si sono limitati a raccogliere la denuncia, ma si sono presi cura della vittima con grande sensibilità.

Tutto è accaduto intorno alle 14 di ieri 23 maggio in Piazza Duomo, nei pressi di un locale pubblico, dove una anziana signora, visibilmente confusa e scossa, è stata notata da alcuni passanti, che hanno prontamente allertato il numero unico di emergenza 112. Immediato l’arrivo sul posto di una “gazzella” della Sezione Radiomobile di Piacenza.

L’anziana donna, di 86 anni, residente poco distante dalla piazza, ha riferito ai militari di essere stata avvicinata poco prima da un giovane, che con modi gentili le aveva chiesto in prestito il telefono cellulare, forse approfittando della sua vulnerabilità. Una volta ottenuto il telefono, il ragazzo si è dileguato in un istante, lasciandola senza possibilità di contattare alcuno.

I militari del Radiomobile si sono subito prodigati per tranquillizzare la signora, visibilmente provata e in stato confusionale. Dopo aver ascoltato il suo racconto, sono riusciti a rintracciare telefonicamente la figlia, la quale, però, ha comunicato di trovarsi fuori città e di non potersi recare dalla madre nell’immediato.

Comprendendo la situazione di fragilità e non volendo lasciarla sola, i militari hanno scelto di accompagnarla personalmente fino alla sua abitazione, aiutandola anche a trasportare la spesa che l’anziana, pur con difficoltà motorie, aveva con sé.

Un gesto semplice, ma che ha avuto un forte valore umano: l’anziana 86enne ha potuto rientrare a casa in sicurezza, assistita e confortata.

Nel frattempo, sono state avviate le indagini per identificare l’autore del furto. I carabinieri stanno visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona e raccogliendo eventuali testimonianze utili.