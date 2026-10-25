Coppia di anziani coniugi aggredita in casa a Campremoldo, intervengono i carabinieri: arrestata una vicina

Ci sono ancora elementi da chiarire in merito al drammatico episodio avvenuto questa mattina a Campremoldo di Sopra. Una coppia di coniugi anziani hanno allertato i soccorsi dopo essere stati aggrediti e picchiati selvaggiamente all’interno della loro abitazione. I carabinieri sono intervenuti sul posto e hanno arrestato una donna, una vicina di casa della coppia. Ora resta da capire quali sarebbero i motivi alla base dell’aggressione.

La donna, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, avrebbe suonato al campanello dell’abitazione dei due coniugi. L’uomo sarebbe andato ad aprire. A quel punto, la vicina di casa è entrata a forza iniziando a pestare l’uomo per poi concentrarsi sulla moglie. I due sarebbero stati colpiti alla testa riportando ferite per una prognosi di dieci giorni, non sarebbero in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che dopo brevissimi accertamenti hanno arrestato una donna, vicina di casa delle persone aggredite.

Pare, ma queste sono voci da confermare, che la donna in questione si sarebbe già resa responsabile in passato di atti violenti, forse a causa di problemi di natura psichica. Non si può escludere però nemmeno il tentativo di una rapina finita male.