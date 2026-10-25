Serie B Interregionale – Una spenta Bakery Piacenza cade a Jesi: la Taurus chiude con decisione 82-58

Pomeriggio decisamente da dimenticare per la Bakery che cede di schianto 82-58 sul campo di una Taurus Jesi che non lascia nulla d’intentato, attacca con precisione dall’arco e concede soltanto le briciole ai biancorossi troppo imprecisi e decisamente in calo dal secondo quarto in avanti. Si interrompe così dopo due successi consecutivi la striscia positiva per la squadra di coach Salvemini.

Avvio di gara giocato punto a punto con la sfida a distanza tra Prosek e Fernandez, Beccari trova il 5-4, Lomtadze risponde dall’arco per l’8-7 poi sono i padroni di casa a spingere allungando fino al 20-11. C’è timeout per coach Salvemini e per la Bakery che non riesce a riprendere la Taurus: a fine primo quarto lo score è di 29-24 dopo una incredibile tripla di Paoletti.

Tripla a segno per Mancini, 32-24 poi Mattarelli dal pitturato per il 34-24. Risponde il solito Paoletti ma Buscarini colpisce dall’arco per il 37-27. La Bakery fatica a trovare soluzioni offensive ritrovandosi sul meno dodici (39-27), Quarta colpisce da fuori area ma è sempre Jesi a fare la partita controllando il punteggio. Il momento difficile per i biancorossi prosegue: Yak Deng firma i primi punti personali ma non basta, si va in archivio 46-34 prima della pausa lunga.

Il più dodici a termine primo tempo rilancia l’entusiasmo dei padroni di casa che ripartono con Fernandez (49-34), El Agbani spinge sotto canestro (52-36) ma è la Taurus a mantenere continuità in attacco e bucare la difesa biancorossa (58-38). La Bakery prova comunque a riorganizzarsi ma sono tante le imprecisioni e altrettanti i punti sbagliati: i marchigiani giocano letteralmente sul velluto fino al 68-45.

Servirebbe davvero un’impresa ai biancorossi per riprenderla, un’impresa che non si concretizza sotto i colpi di una Taurus Jesi davvero implacabile (78-50) che aumenta il vantaggio e incassa la prima vittoria stagionale con un perentorio 82-58.

WISPONE TAURUS JESI-BAKERY BASKET PIACENZA 82-58

(29-24, 46-34, 68-45)

BAKERY PIACENZA: Yak Deng 10, Galdiolo, Beccari 2, Fanè, Milani Pietro, Milani Riccardo 3, Paoletti 16, Prosek 4, Quarta 13, El Agbani 10. All. Salvemini. Ass.ti: Bernini, Bazzoni.