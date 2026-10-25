Controlli straordinari nelle zone del centro e della movida, oltre 120 operatori in campo e 200 persone identificate

Durante la settimana appena trascorsa, con ordinanza del Questore, sono stati disposti controlli, oltre che nei pressi di alcuni istituti scolastici cittadini già comunicati, anche in varie zone della città (Pubblico Passeggio, Viale Patrioti, Piazza Cavalli, centro storico, Stazione Ferroviaria e zona limitrofe, Piazzale Roma, Via Emilia Pavese, Vicolo Edilizia) con l’ausilio di pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia che nello specifico, unitamente a personale della Questura, hanno identificato 70 persone, di cui 7 con precedenti di polizia e controllati 37 veicoli.

Presidi nel centro di Piacenza con 20 operatori delle forze dell’ordine

Nel primo pomeriggio di ieri, sull’onda delle iniziative di protesta messe in campo in varie città d’Italia, sono stati attuati servizi di controllo del territorio, presidiando i punti nevralgici del centro, Piazza Cavalli, Piazza Duomo, Dolmen, Pubblico Passeggio, con l’impiego di pattuglie della Polizia di Stato, anche in borghese, della polizia ferroviaria, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, per un totale di 20 operatori impegnati.

Controlli serali nelle zone della movida piacentina

Il presidio è continuato anche nella serata: la Questura di Piacenza, come stabilito dal Prefetto in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, ha attuato un ulteriore servizio straordinario di controllo esteso a diverse zone della movida piacentina.

Identificate 130 persone e controllati due esercizi commerciali

In particolare, personale della Questura, del Comando Provinciale dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale (per un totale di 15 operatori impiegati) hanno svolto accurati controlli nei pressi del Pubblico Passeggio, Vicolo Edilizia, Via Campo Sportivo Vecchio, identificando complessivamente 130 persone, di cui 39 con precedenti di polizia e controllati complessivamente 2 esercizi commerciali.

Nessuna turbativa per l’ordine e la sicurezza pubblica

Tutti i servizi svolti hanno consentito di garantire un controllo del territorio meticoloso, senza registrare nessuna turbativa per l’ordine e la sicurezza pubblica e assicurando col massimo impiego del personale a disposizione un sereno fine settimana.