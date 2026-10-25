I “Punti di vista” di Andrea Amorini dopo Pro Palazzolo – Piacenza 1-1: “Una grande occasione persa” VIDEO

È scientificamente provato che i “punti di vista” di Andrea Amorini siano la lettura preferita da ogni tifoso del Piacenza Calcio.

I “Punti di vista” in formato video

L’analisi dell’esperto di Radio Sound

Per me è una grande occasione persa anche se all’ultimo respiro hai evitato quella che sarebbe stata una grande beffa e questo ti permette di uscire da questa trasferta con un sorriso. Stavolta non ci sono passi indietro come successe a Fiorenzuola, la squadra ha confermato di aver trovato un suo equilibrio e di avere personalità e qualità ma per un motivo o per l’altro non riusciamo quasi mai a meritare quello che creiamo. Stavolta la mancanza è stata quella di Baka che con un errore dettato dalla troppo sicurezza che si sente di avere (spesso realmente) nei confronti degli avversari si fa superare da un avversario ed è costretto ad un fallo da chiara occasione da gol. Di colpo dopo aver dominato il primo tempo e costruito occasioni importanti ma non sufficienti la squadra deve cambiare. Franz toglie Tremolada ed inserendo Silva ridisegnando un 4-3-1-1.

Mi aspetto una Pro arrembante ed invece è il Piacenza che su uno schema su punizione riesce a superare il portiere avversario ma un difensore salva sulla linea. In dieci una occasione non può che lasciarla ed è cosi, perdiamo palla in mezzo al campo e con una imbucata andiamo sotto. Pensi che il Piace possa far fatica a stringere d’assedio la metà campo loro invece cambia poco, ad un certo punto entrano Raffini per Capelli e Bassanini per Mazzaglia. Ancora Milani il più pericoloso con il portiere che si salva senza capire come. A tre minuti dalla fine entrano Barba e Trombetta ed arriva il gol del pari con un assist di testa di Silva per Mustacchio che con una voleè di sinistro supera il portiere per un pari decisamente meritato in un campo che sembrava confermare essere maledetto per noi. Per quello dico che è una grande occasione persa, la squadra adesso gioca da squadra che sa di essere forte e perdere questi punti fa male. Domenica il match da vincere a tutti i costi contro il Nibbiano capolista che ha subito solo 3 gol in 9 partite. Ci vorrà una super prestazione che il Piace secondo me ora ha nelle corde.

La chiosa finale è per un mio pensiero insistente. Sotto di una rete con Putzolu che non “serviva” più come terzino destro giocando stabilmente nella loro metà campo l’inserimento di Trombetta non può essere a 3 minuti dalla fine della partita ma decisamente prima. A quel punto non devi pensare a non prendere il secondo ma a cercare il pareggio. Un po’ di coraggio in più non guasta.