Il vaccino contro influenza e Covid si fa in farmacia, su appuntamento e a due passi da casa: trenta presidi piacentini lo somministrano fino a febbraio, a conferma di come le farmacie siano ormai strategici servizi di prossimità. Se in passato visite e controlli imponevano lunghe code agli sportelli e trasferte in ospedale, da ora ai pazienti basterà varcare la soglia della farmacia di quartiere o di paese.

Con la legge di bilancio 2026 la “Farmacia dei servizi”, prevista fin dal 2009 dal decreto legislativo 153, ha infatti chiuso la stagione delle sperimentazioni ed è entrata stabilmente nel Servizio sanitario nazionale, che riconosce agli esercizi convenzionati il ruolo di strutture erogatrici di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie.

Federfarma Piacenza, Laneri: “La nostra forza resta la capillarità”

“È un traguardo atteso a lungo, che offre finalmente una cornice stabile a quanto le farmacie piacentine hanno costruito negli anni – ha spiegato il presidente di Federfarma Piacenza Roberto Laneri -. La nostra forza resta la capillarità: siamo presenti nei centri più piccoli come nelle valli, spesso con orari più ampi di qualunque sportello, e conosciamo per nome chi entra ogni giorno. Portare nelle farmacie una parte dell’assistenza di primo livello significa assicurare a tutti accesso equo alle cure e, al contempo, alleggerire il carico che grava su ospedali e medici di famiglia. Rivolgendovi al vostro farmacista di fiducia – ha sottolineato – scoprirete il vantaggio di prenotazioni ed esami pratici da fissare, semplici da eseguire, veloci da refertare”.

Farmacia dei servizi: prenotazioni Cup, pagamento del ticket, Spid e Fascicolo sanitario elettronico

Nelle farmacie aderenti l’offerta spazia su vari ambiti: al banco si prenotano visite ed esami tramite il Cup dell’Ausl, si paga il ticket e si ritirano i referti, si ottiene lo Spid e si attiva il Fascicolo sanitario elettronico.

Telemedicina in farmacia: elettrocardiogramma, Holter e test diagnostici rapidi

La telecardiologia consente di eseguire elettrocardiogramma, Holter cardiaco e pressorio, con il tracciato immediatamente trasmesso allo specialista, mentre i test diagnostici rapidi su urine, tamponi e sangue capillare restituiscono in breve, su attestato da mostrare al medico, valori come glicemia e colesterolo.

Nel 2025 le farmacie italiane hanno eseguito oltre 1,16 milioni di prestazioni di telemedicina, intercettando più di cinquemila anomalie gravi, con invio immediato allo specialista o al pronto soccorso.

Laneri: “Il farmacista non si sostituisce al medico”

“Il farmacista non si sostituisce al medico, con cui anzi collabora quotidianamente nei percorsi di prevenzione e di cura – ha precisato Laneri -: i nostri test non costituiscono diagnosi ma, quando un valore si discosta dalla norma, ci facciamo carico d’indirizzare la persona con adeguata e ponderata urgenza. Accanto a praticità e comodità offriamo poi il vantaggio di relazione e conoscenza dei pazienti. Anche grazie a questo sappiamo come aiutarli nel seguire correttamente le terapie, li assistiamo nella ricezione e comprensione di referti (al bisogno sciogliendo i dubbi con parole semplici) ma accompagniamo anche passo dopo passo chi ha poca dimestichezza con il digitale. Sul sito di Federfarma Piacenza – ha aggiunto – abbiamo raccolto la descrizione di ciascun servizio corredata di indicazioni pratiche e dell’elenco delle farmacie aderenti, così che ognuno possa individuare quella più comoda”.

Vaccinazione antinfluenzale, copertura in calo tra gli over 65 in Italia e in Emilia-Romagna

Grazie alla consueta disponibilità e operosità dei farmacisti prosegue intanto la campagna antinfluenzale, sulla quale Federfarma Piacenza rivolge ai cittadini un invito esplicito: vaccinarsi senza rimandare.

I dati appena diffusi dal ministero della Salute segnalano un arretramento: nella stagione 2025-2026 si è protetto il 49,8% degli ultrasessantacinquenni italiani (52,5% l’anno prima), lontano dall’obiettivo minimo del 75%. In Emilia-Romagna la quota è scesa dal 59,2% al 57,7%.

L’appello di Federfarma Piacenza: vaccinarsi senza rimandare

“Vaccinarsi resta il modo più semplice per proteggere sé stessi e chi ci sta accanto, a cominciare da anziani e persone fragili – ha esortato Laneri -. Farlo in farmacia significa nessuna attesa e spostamenti ridotti: chiedete al vostro farmacista e fissate l’appuntamento“.