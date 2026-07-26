Si è tenuto nei giorni scorsi il passaggio di consegne del Rotary Club Cortemaggiore Pallavicino tra il Presidente uscente Fabio Callori e Tiziana Benzi che sarà alla guida del Club per l’anno rotariano 2026/2027.

Il Presidente uscente ha ripercorso l’anno appena trascorso ricordando il service concretizzato insieme ai Rotary Piacentini: la realizzazione della Quiet Room nella sala ottagonale del Duomo di Piacenza per autistici e ipovedenti. Anche l’iniziativa comune “Uniti contro la Polio” si è rivelata particolarmente importante: un incontro alla presenza di specialisti medici che hanno esposto come si è arrivati all’eradicazione della polio nel mondo; contestualmente è stata organizzata una traversata di auto d’epoca dal Piemonte a Imola e per l’unica tappa piacentina è stata programmata una cena solidale al Castello di San Pietro in Cerro. Come ogni anno il Rotary Pallavicino ha partecipato, insieme agli altri Rotary, all’iniziativa “tennis in carrozzina”.

La presenza del Rotary Pallavicino anche all’ iniziativa del Distretto 2050 RISE a Cremona con la realizzazione di più di 40.000 pacchi alimentari.

Il Rotary Pallavicino ha preso parte al Seminario Membership, momento di istruzione e comprensione del vero e profondo senso del Rotary e gli obiettivi che si pone verso gli altri: presente per l’occasione Luigi Maione.

E ancora la partecipazione a Crema all’ assemblea di formazione distrettuale e, a Cremona, al Congresso del Distretto 2050 per l’anno rotariano 2025/2026 alla presenza di tutte le massime cariche rotariane.

Tra le iniziative proprie il Presidente ha citato il contributo per la catalogazione di 25.000 volumi della biblioteca intitolata a Nello Forti Grazzini che da Milano è stata spostata a Roma; ancora il progetto “energia e acqua: il futuro comincia a scuola” che ha coinvolto 155 ragazzi della scuola media di Cortemaggiore. E’ stato donato un depuratore d’acqua, regalate 250 borracce e anche un momento di formazione per i ragazzi; il tutto presentato al Festival dei service a Chiari (BS). Il Club Pallavicino ha partecipato ad un importante progetto sulla sicurezza stradale a cura di Danilo Tosi “sulla strada Giusta” che, al suo quarto anno, ha coinvolto oltre 500 alunni e organizzato iniziative per il mondo giovanile affinché i ragazzi capiscano l’importanza per se stessi e per gli altri di mettersi alla guida in sicurezza.

Il Rotary Pallavicino ha aderito alla richiesta di raccolta farmaci da inviare in Venezuela a seguito del recente terremoto.

Il Distretto, riconoscendo la validità dei service realizzati, ha contribuito al progetto “energia e acqua: il futuro comincia a scuola” e alla realizzazione della targa in memoria di Nello Forti Grazzini.

Durante quest’anno rotariano è stata data la possibilità a due giovani ragazze, Margherita Caruso e Rebecca Colombo, di partecipare al momento di formazione RYLA, programma ufficiale del Rotary International rivolto a ragazzi in età formativa.

Il Presidente ha ricordato anche l’importanza del progetto AMICO CAMPUS a cui ha partecipato un ragazzo dell’associazione “Oltre l’Autismo”. AMICO CAMPUS è oggi una delle espressioni più alte dell’impegno del Distretto Rotary 2050 a favore dell’inclusione sociale.

Il Presidente Callori nel corso del suo intervento ha ringraziato il Consiglio e i Soci rotariani per la totale disponibilità e la collaborazione durante quest’anno in cui è stato alla guida del Rotary Club Cortemaggiore Pallavicino, un giovane Club che sta crescendo anche numericamente con tanta voglia di lavorare per il bene comune.

Tanti gli ospiti che hanno partecipato alle conviviali dell’anno appena terminato: Antonio Caruso, Domenico Tuttolomondo, Enrica Nichetti, Andrea Dallavalle, Elisabetta Bavagnoli, Daniele Bavagnoli, Eugenio Berzin, Giuseppina Bridelli, Daniele Novara, Claudio Santi e Gaetano Rizzuto, Meschi Sergio, frate Ezio Battaglia, Dario Costantini, Chiara Belloni, Emanuele Galba e Giovanni Volpi, Monica Canepari. Con gli ospiti intervenuti, alcuni dei quali ora soci rotariani, si sono affrontati vari temi spaziando dalla medicina allo sport dalla musica alla formazione, dal giornalismo all’imprenditoria sempre orgogliosi di ospitare figure locali spesso note oltre i confini nazionali.

Il motto “Uniti per fare del bene” che ha accompagnato l’ anno Rotariano 2025-2026 sarà ora sostituito per l’anno rotariano 2026-2027 da “Creiamo un impatto duraturo” motto del Presidente Internazionale Yinka Babaloba della Nigeria.

Callori ha proseguito ringraziando i rappresentanti dei vari Rotary presenti alla serata; ha augurato buon lavoro al Governatore Francesco Treccani e all’assistente del Governatore Christian Sartori e ringraziato il Governatore uscente Annalisa Balestreri e l’ assistente del Governatore Tiziana Meneghelli che ha seguito i Club dal 2023 a giugno 2026.

Riconoscenza rivolta anche alla stampa locale e a tutto lo staff di “Impronte” che ospita le conviviali.

Il Presidente ha poi consegnato a Tiziana Meneghelli e al neo Presidente Tiziana Benzi un omaggio floreale ed espresso felicitazioni per l’imminente matrimonio alla giovane socia Annalisa Maggi.

La serata si è conclusa con il passaggio del Collare tra Fabio Callori e Tiziana Benzi durante il taglio della torta, con i saluti del neo Presidente, la presentazione del nuovo Consiglio e delle linee programmatiche focalizzando l’ intervento sui valori rotariani e sulla volontà di essere di aiuto a chi ha bisogno.

Callori, che rivestirà ora il ruolo in Distretto commissione immagine e comunicazione – rapporti con organi di stampa ha concluso considerando l’anno appena trascorso intenso ma affrontato con slancio ed ha espresso riconoscenza ai colleghi Presidenti per la collaborazione, la disponibilità, l’unità di intenti e di vedute. A seguire la consegna dei gagliardetti del Rotary Pallavicino ai rappresentanti degli altri Club presenti, a Stefano Pavesi, prossimo Governatore per l’anno rotariano 2028-2029, e a Tiziana Meneghelli.

“Passare il testimone” cambia la leadership ma non mutano i valori e la visione comune; l’ impegno sarà da “fare bene” a “fare meglio”.

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