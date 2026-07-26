Nuove nomine della Diocesi, Don Giovanni Bergomi nuovo parroco a Piacenza della Santissima Trinità in Piacenza

Con rispettivi atti vescovili la Diocesi di Piacenza Bobbio ha nominato:
* Don Giuseppe Tosca, finora Parroco della parrocchia della Santissima Trinità in Piacenza, Collaboratore nel servizio pastorale della Comunità pastorale 3 di Caorso del Vicariato Val d’Arda.
* Don Giovanni Bergomi, lasciando i precedenti incarichi, Parroco della parrocchia della Santissima Trinità in Piacenza.
* Don Mauro Tramelli, lasciando i precedenti incarichi, Parroco della parrocchia di Santa Maria Assunta in Borgonovo Val Tidone PC, ed Amministratore parrocchiale della parrocchia di Santo Stefano protomartire in Fabbiano, nell’ambito del medesimo Comune.
* Don Fabio Galli, lasciando i precedenti incarichi, Parroco della parrocchia di San Pietro Apostolo in Pontenure PC ed Amministratore parrocchiale delle Parrocchie site nell’ambito del medesimo Comune: San Colombano abate in Muradello, Cattedra di San Pietro in Paderna e Santa Maria Assunta in Valconasso. Inoltre gli è stato conferito l’incarico di Cappellano della Casa dì Riposo “Francesco e Teresa Parenti ” in Pontenure PC.
* Don Matteo Di Paola, mantenendo i precedenti incarichi, Parroco della parrocchia di San Nicola di Bari in San Nicolò a Trebbia, Comune di Rottofreno PC, ed Amministratore parrocchiale delle Parrocchie site nell’ambito del Comune di Calendasco PC: Santa Maria Assunta in Calendasco, San Pietro Apostolo in Cotrebbia Nuova e San Francesco d’Assisi in Boscone Cusani.