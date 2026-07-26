Incidente con il tagliaerba a Ferriere, 24enne portato in ospedale dall’elisoccorso

26 Luglio 2026 Redazione MC Cronaca Piacenza
Incidente con il tagliaerba a Ferriere
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Intervento dell’elisoccorso nel pomeriggio del 25 luglio a Prato Grande di Pertuso, nel comune di Ferriere, per soccorrere un giovane di 24 anni rimasto ferito mentre utilizzava un tagliaerba.

La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo si sarebbe ribaltato durante le operazioni di sfalcio, schiacciando una gamba del giovane.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al ferito prima del trasporto in ospedale. Il 24enne è stato ricoverato al nosocomio di Piacenza, sembrerebbe in serie condizioni.

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