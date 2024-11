Arianna Meloni in Sant’Ilario: “Pronti a tutelare il nostro territorio senza ideologie anacronistiche”

Arianna Meloni incontra gli elettori e i militanti piacentini di Fratelli d’Italia. Il capo della segreteria politica di Fratelli d’Italia, nonché sorella del premier Giorgia Meloni, ha parlato all’auditorium Sant’Ilario, gremito per l’occasione.

La dirigente del partito di Giorgia Meloni ha ricordato i principali punti programmatici che discendono dai valori del centrodestra ed espressi nella lunga campagna elettorale in mezzo alla gente: “Siamo pronti per garantire una sanità nuova, dove si torni a parlare delle esigenze delle persone e di una assistenza di prossimità, senza ingessare i bilanci in sprechi e sovrastrutture inefficienti”.

“Siamo pronti a lavorare per una tutela vera del territorio che parta dalla prevenzione e non sia bloccata da ideologie anacronistiche. Siamo pronti a tutelare le nostre famiglie e i più fragili, a sostenere i nostri giovani e le imprese di un territorio che cresce grazie alle sue aziende portatrici di sviluppo e lavoro”.