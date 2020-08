“Sono uscito per lavorare”, ma non è vero: arrestato per evasione

Ieri sera, alle 21,30 circa, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Piacenza hanno arrestato un 30enne nato in Marocco per evasione.

I militari durante un normale controllo, si sono recati in zona Peep a Piacenza presso l’abitazione del giovane; abitazione dove l’uomo, dal 24 aprile scorso, si trovava agli arresti domiciliari per lesioni personali, evasione e resistenza a pubblico ufficiale.

In casa, all’atto del controllo, vi era la madre ed il fratello, i quali riferivano che il loro familiare sarebbe rientrato di lì a poco al termine del turno di lavoro. Infatti, non molto tempo dopo, il 30enne a bordo del suo ciclomotore, ha raggiunto la sua abitazione. A quel punto i militari lo hanno portato in caserma in via Beverora.

I militari hanno così accertato che il giovane magrebino non aveva alcuna autorizzazione ad uscire dal proprio domicilio per espletare una attività lavorativa; per questo è finito in manette e così come disposto dall’Autorità Giudiziaria, ricollocato agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo, previsto per la giornata odierna dinanzi al Tribunale di Piacenza.