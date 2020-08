Piacenza Calcio, diversi giocatori in dirittura di arrivo. Molto vicini Daniello e Heatley

Stando a quanto raccolto, il Piacenza Calcio starebbe lavorando su diversi fronti e presto ufficializzerà alcuni nuovi giocatori. Daniello, Visconti e Heatley i più vicini alla firma.

Trovare un minuto libero nell’agenda del Responsabile dell’Area Tecnica del Piacenza Calcio Simone Di Battista è difficile, quasi impossibile. L’ex DS del Fiorenzuola Calcio, infatti, ha in canna diversi colpi che, presto, potrebbero firmare con la società di Via Gorra.

Partendo dal reparto difensivo, in dirittura di arrivo ci sarebbe il giovane 2000 Gabriele Daniello, terzino destro del Licata che nell’ultima stagione di Serie D ha totalizzato 25 presenze, 1 gol e 2 assist. Per lui, si stanno definendo gli ultimi dettagli e, probabilmente, firmerà nei prossimi giorni.

Centrocampo

Salendo il campo troviamo la mediana, che può già contare su Corbari, Pedone e D’Iglio, ma che potrebbe ulteriormente infoltirsi con due millenials. Molto vicino – manca solo il deposito delle carte – il piacentino classe 2000 Elia Visconti. Giocatore che non ha mai esordito tra i professionisti, ma che può esporre nel proprio palmares due Tornei di Viareggio con Inter e Bologna. Con l’Atalanta, invece, Di Battista sta trattando per Giorgio Losa, ragazzo del 2000 che nella passata stagione ha raccolto 26 presenze in Serie D con il Nibionnoggiono.

Reparto offensivo

Passando al reparto offensivo, il nome più caldo è quello di Kayro Flores Heatley, nato a Roma nel 1998 da madre britannica e padre nicaraguense. Al momento, è lui l’indiziato numero uno ad essere il sesto giocatore del new deal del Piacenza Calcio, mancano infatti solo alcune pratiche legate al tesseramento prima di vederlo in biancorosso. Nonostante la giovane età, porterà esperienza al gruppo di mister Manzo, tanto è vero che può contare diverse presenze in Serie C (l’anno scorso all’Arzignano, dove ha collezionato 14 presenze e 1 gol). L’altro nome per l’attacco è Giorgio Siani. C’è l’accordo con il giocatore, ma occorrerà aspettare la decisione del Savona, squadra proprietaria del cartellino del giocatore.

Discorso portiere

Per il discorso portiere, il Piacenza Calcio, nelle veci di Simone Di Battista, starebbe sondando Alex Sposito, portiere classe 2001 di proprietà dell’Empoli. Su di lui si dice un gran bene e, nell’ultima stagione, in prestito al Taranto in Serie D ha tenuto la porta inviolata 11 volte in 23 occasioni. Abile con i piedi, sarebbe il profilo perfetto di estremo difensore ricercato dai biancorossi.

Tamponi

In attesa dell’inizio del ritiro che avverrà il 10 agosto, nella giornata di domani (5 agosto) saranno svolti i tamponi ai giocatori e ai membri dello staff.

