Arresto cardiaco, investimento della Regione per nuovi defibrillatori: a Piacenza in arrivo 98 mila euro

Possono bastare pochi minuti per salvare una vita: usare il defibrillatore entro i primi quattro minuti dall’esordio di un arresto cardiaco può garantire la sopravvivenza tra il 50 e il 70% dei casi, probabilità che cala del 10-12% per ogni minuto che passa.

Per questo la Regione ha finanziato con 1,5 milioni di euro l’acquisto da parte delle Aziende sanitarie dell’Emilia-Romagna di circa mille nuovi defibrillatori automatici esterni (DAE).

L’obiettivo è incentivare l’utilizzo dei DAE al di fuori dalle aree ospedaliere dove più frequentemente si verifica un arresto cardiaco. Grazie a questo investimento i dispositivi, completi di teca per il contenimento e spese di manutenzione, saranno poi dati in comodato gratuito o in altre forme di concessione ad enti, società o associazioni territoriali. Le stesse Aziende elaboreranno piani autonomi per la collocazione delle attrezzature sulla base delle necessità e caratteristiche dei territori.

Oggi in Emilia-Romagna sono già disponibili 8.385 defibrillatori automatici o semiautomatici esterni (di cui 393 su mezzi mobili) accessibili fuori dagli ospedali, con una crescita di oltre il 12% rispetto al 2023, quando erano 7.464. Sono installati principalmente presso imprese private (2.224), impianti sportivi (1.742), luoghi pubblici (1.418) e scuole (936).

A fare il punto in conferenza stampa, oggi in Regione, l’assessore alle Politiche per la salute, Raffaele Donini, e il coordinatore della Rete regionale dell’emergenza 118, Antonio Pastori.

“La presenza di un defibrillatore raggiungibile in pochi minuti dal luogo dell’arresto cardiaco, la principale causa di morte nei paesi occidentali, può essere determinante per la salvezza del cittadino colpito” afferma Donini.

Dove saranno collocati i nuovi defibrillatori

In particolare, alle Ausl è stato richiesto di preferire i luoghi di installazione accessibili al pubblico 24 ore su 24, con particolare afflusso di persone, di fare in modo che nelle aree urbane ci siano almeno due DAE per ogni chilometro quadrato e che gli strumenti siano raggiungibili in 4 o 5 minuti al massimo dal luogo in cui potrebbe avvenire l’arresto cardiaco. Avendo un occhio di riguardo per quei luoghi particolarmente disagiati o isolati per i quali raggiungere un presidio sanitario potrebbe richiedere troppo tempo. Sarà inoltre possibile installare i DAE sui mezzi mobili delle Forze dell’ordine, dei Vigili del fuoco o del Soccorso alpino.

I nuovi defibrillatori saranno integrati con il sistema Dae Responder, in dotazione alle Centrali 118 regionali: in questo modo sarà possibile la verifica da remoto del loro stato. La app multifunzione è stata pensata per consentire alla centrale operativa del 118, quando viene identificato un sospetto caso di arresto cardiaco, di allertate i volontari che hanno dato la propria disponibilità ad intervenire in quel settore, e identifica la posizione del defibrillatore più vicino.

Ad oggi sono 23.124 i cittadini (definiti “Dae First Responder”) registrati al servizio e che quindi vengono allertati in caso di emergenza nelle vicinanze, oltre il 20% in più rispetto a un anno fa.

La distribuzione delle risorse per Ausl

Questa la distribuzione delle risorse per ciascuna Ausl, distribuite in modo proporzionale agli abitanti: Piacenza 98mila euro, Parma 152mila, Reggio Emilia 182mila, Modena 239mila, Bologna 297mila, Imola 45mila, Ferrara 120mila, Romagna 382mila.

Nei prossimi mesi saranno disponibili ulteriori 753mila euro di finanziamento statale per l’acquisto di ulteriori dispositivi.

I primi defibrillatori sono stati resi disponibili a metà settembre e consegnati in 10 esemplari a Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Bologna, Ferrara, Modena. 5 defibrillatori sono arrivati a Imola, 20 in Romagna (10 a Ravenna e 5 ciascuno per Forlì, Cesena e Rimini).