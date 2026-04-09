Università Cattolica: open day sabato 11 aprile per laurea triennali, a ciclo unico e magistrali

Sabato 11 aprile il campus di Piacenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore aprirà le sue porte a tutti coloro che sono interessati ai corsi di laurea triennali, a ciclo unico e magistrali,offrendo un quadro aggiornato dei percorsi formativi e delle prospettive future. Attraverso incontri di orientamento, presentazioni delle Facoltà e dei corsi di laurea presenti nel campus di Via Emilia Parmense, 84, nonché laboratori e colloqui personalizzati, sarà possibile approfondire le opportunità formative e i servizi offerti a studentesse e studenti.

La Facoltà di Economia e Giurisprudenza apre il suo ricco programma rivolto agli studenti delle scuole superiori con il benvenuto del preside Marco Allena, alle 9.15, e le presentazioni dei corsi in Giurisprudenza (Doppia Laurea Diritto e Economia 5+1) alle 9.30, in Economia e management per la sostenibilità, alle 10.15, in Economia aziendale, compreso il profilo in International Business Management, alle 11.00. Tutti gli eventi si terranno in Aula E.

Per laureandi e laureati, invece, dopo il benvenuto del preside Allena alle ore 9.30, si svolgeranno le presentazioni dei corsi di Food Marketing e strategie commerciali, alle 9.45, Gestione d’azienda, alle 10.15, Management e Innovazione digitale, che si tiene a Cremona, alle 11.00, Global Business management, alle 11.30 e Banking e consulting, alle 12.00. Tutti gli eventi si terranno in Aula Delta.

La Facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali incomincerà le attività rivolte agli studenti delle scuole superiori con il saluto del preside Pier Sandro Cocconcelli alle 9.30 e, a seguire, la presentazione delle lauree triennali in Scienze e tecnologie agrarie e Scienze e tecnologie alimentari, compreso il Profilo in Food production management. Alle 11.00, invece, con “Prova l’Università” sarà possibile sperimentare diverse esperienze pratiche nei laboratori e nelle strutture didattiche della Facoltà. Tutti gli eventi si terranno in Aula F.

Per laureandi e laureati, inoltre, la Facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali organizza diversi colloqui informativi con i docenti dei corsi di laurea magistrali, dalle 9.30 alle 12.30, per offrire l’opportunità di conoscere i corsi di laurea grazie al confronto diretto e personalizzato con un docente. Una volta effettuata l’iscrizione all’Open Day Unicatt, si riceverà una mail con le istruzioni per iscriverti al colloquio e si potrà scegliere tra i corsi in Agricoltura sostenibile e di precisione, Scienze e tecnologie alimentari, Agricultural and food economics e Food processing: innovation and tradition (gli ultimi due corsi di laurea si tengono a Cremona).

La Facoltà di Scienze della formazione, dopo il benvenuto del preside Domenico Simeone, dalle ore 10.00, presenterà il corso di laurea triennale in Scienze dell’educazione e della formazione, la magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria e la magistrale in Progettazione pedagogica e coordinamento dei servizi per l’infanzia e l’adolescenza. Tutti gli eventi si terranno in Aula I. La Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali, infine, presenterà alle 10.00 in aula G i corsi di laurea attivi nel campus di Brescia.

Durante l’Open Day Unicatt, sarà possibile partecipare a eventi, come l’incontro dedicato ai genitori “Come accompagnare i propri figli nella scelta universitaria?”, dalle 11.30 alle 12.00 in aula F, i campus tour, alle 10.30, 11.30 o 12.30, per scoprire i luoghi più significativi dell’Ateneo, con visita al Collegio Sant’Isidoro, o l’incontro su “Contributi universitari e agevolazioni economiche”, alle 12.00 in aula F. E poi, i desk dei corsi di laurea dove fare colloqui con docenti, studenti e tutor e ricevere informazioni anche sulla vita universitaria, ma anche i desk informativi dei servizi, per scoprire opportunità e servizi offerti dall’ateneo, tra cui il Polo studenti, i Servizi per l’inclusione, Cattolica International, Stage e placement, EDUCatt – Ente per il diritto allo studio universitario, Centro Pastorale, Informagiovani di Piacenza. Per finire con un light lunch.

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