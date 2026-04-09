Consigliere di fiducia all’Ausl, Cgil: “La scelta di figure interne è un’occasione persa, professionisti esterni avrebbero garantito maggiore serenità”

“Apprendiamo con interesse l’ufficializzazione dell’istituzione della figura della Consigliera di fiducia all’interno dell’Azienda Usl di Piacenza. Come FP Cgil, riteniamo che ogni strumento messo in campo per prevenire e contrastare disagio lavorativo, mobbing, discriminazioni e molestie sia di fondamentale importanza per il benessere organizzativo e la tutela di chi lavora. Tuttavia, non possiamo esimerci dall’esprimere una forte perplessità sulla modalità con cui la Direzione Aziendale ha scelto di declinare questa importante iniziativa”. Lo dichiara la Fp Cgil.

LA NOTA DELLA FP CGIL

È giusto ricordare che l’istituzione di questa figura accoglie un bisogno sentito e manifestato proprio dalle lavoratrici e dai lavoratori, dall’ascolto dei quali era emersa chiaramente una condizione essenziale: la figura doveva essere esterna all’Azienda.

Ci teniamo a precisare che la nostra posizione non vuole in alcun modo sminuire il valore, la competenza e l’indiscussa professionalità delle colleghe, da poco nominate al termine della procedura di selezione, alle quali va il nostro rispetto. La questione, infatti, non è chi ricopre il ruolo, ma la natura del ruolo stesso.

La scelta di optare per figure interne appare in netto contrasto non solo con quanto espresso dalle e dai dipendenti, ma anche con lo spirito e la funzione di garanzia che la Consigliera di fiducia dovrebbe incarnare. Affrontare tematiche così delicate richiede un ambiente in cui il dipendente si senta totalmente al sicuro. È innegabile che il personale si sentirebbe molto più libero e a proprio agio, nell’aprirsi con un professionista completamente estraneo alle dinamiche, alle gerarchie e alle relazioni interne dell’Ausl.

Questa, per la FP Cgil, rappresenta purtroppo un’occasione persa: riteniamo che l’Azienda abbia mancato l’obiettivo di creare un punto di ascolto percepito come totalmente neutrale.

Continueremo a monitorare con attenzione l’efficacia di questo strumento e a dare voce ai bisogni di lavoratrici e lavoratori, ribadendo che la vera tutela passa attraverso scelte coraggiose e un reale ascolto delle istanze di chi vive i reparti e i servizi ogni giorno.

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