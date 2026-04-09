Il Conservatorio investe sui giovani talenti: borse di studio per l’anno accademico 2026-2027

Il Conservatorio Nicolini apre le porte ai nuovi talenti della musica con un’importante iniziativa dedicata agli studenti italiani e della Comunità Europea. È stato infatti pubblicato il bando per l’assegnazione di borse di studio rivolte a chi si iscrive per la prima volta ai corsi Propedeutici e ai corsi Accademici di Primo e Secondo livello per l’Anno Accademico 2026-2027.

Si tratta di un’opportunità concreta e significativa: il fondo complessivo messo a disposizione ammonta a 50mila euro, destinati a premiare gli studenti più meritevoli che supereranno l’esame di ammissione con il massimo dei voti.

“Crediamo fortemente che investire sui giovani significhi costruire il futuro della musica e della cultura – afferma il presidente del Conservatorio Massimo Trespidi -. Sostenere il talento oggi vuol dire creare le basi per una nuova generazione di artisti consapevoli, preparati e capaci di portare valore alla società”. L’iniziativa conferma infatti l’impegno del Nicolini nel sostenere la crescita artistica dei giovani musicisti, offrendo non solo un supporto economico, ma anche un percorso formativo di alto livello in un ambiente stimolante e di eccellenza. “Gli studenti selezionati avranno infatti la possibilità di partecipare attivamente alla vita artistica dell’Istituto, prendendo parte a produzioni, stagioni concertistiche e festival organizzati in collaborazione con importanti realtà culturali del territorio” sottolinea il direttore del Conservatorio Roberto Solci.

Le iscrizioni online sono aperte dal 1° al 30 aprile, mentre gli esami di ammissione si svolgeranno dal 18 maggio al 13 giugno presso la sede del Conservatorio. Per candidarsi e consultare tutti i dettagli relativi alle modalità di partecipazione, è possibile visitare il sito ufficiale www.conservatorionicolini.com oppure contattare la segreteria accademica agli indirizzi email certificati@conservatorio.piacenza.it e accademici@conservatorio.piacenza.it.

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