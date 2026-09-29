Futuro Nazionale, sabato 3 ottobre la “Festa futurista” con Gianni Alemanno e Carmelo Burgio

“Una giornata di incontri, approfondimento culturale, dibattito politico e convivialità, aperta a tutta la cittadinanza. Sabato 3 ottobre, in via Ceno 22 a Piacenza, si terrà la Festa Futurista, un’iniziativa promossa da Futuro Nazionale Piacenza che unisce momenti di confronto su temi di grande attualità, attività per i più piccoli e uno spazio dedicato alla ristorazione”. Inizia così la nota con cui Futuro Nazionale presenta la Festa Futurista.

LA NOTA DI FUTURO NAZIONALE

Il programma si aprirà alle ore 15.00 con la presentazione del libro di Gianni Alemanno, L’emergenza negata: il collasso delle carceri italiane. A partire dalla propria esperienza personale, Alemanno dialogherà con Massimo Polledri, psichiatra del carcere di Piacenza, affrontando questioni fondamentali come giustizia, pena, redenzione e umanità.

Alle ore 19.00 spazio a “Piacenza chiama, Milano risponde”, con il generale Carmelo Burgio, che presenterà il suo libro dedicato alla lotta ai Casalesi, di cui è stato protagonista per cinque anni. Seguirà un confronto con Polledri e il sindaco Gianluca Argellati sulla proposta di un protocollo d’intenti per rafforzare il collegamento tra Piacenza e Milano, con particolare attenzione a sicurezza, infrastrutture, abitabilità e lavoro.

Dalle ore 19.00 sarà inoltre aperto lo stand gastronomico. Durante la giornata saranno presenti spazi per il gioco dei bambini, per rendere la festa un’occasione di partecipazione e incontro per tutta la comunità. Sull’iniziativa interviene l’On. Davide Bergamini, responsabile regionale di Futuro Nazionale in Emilia-Romagna: “Quella di Piacenza è un’iniziativa di spessore, che dimostra come Futuro Nazionale voglia essere presente sul territorio non soltanto attraverso la proposta politica, ma anche promuovendo cultura, confronto e partecipazione. Affrontare temi come la crisi del sistema carcerario, la sicurezza, le infrastrutture e il lavoro significa discutere questioni concrete che riguardano la vita quotidiana dei cittadini. Futuro Nazionale cresce anche attraverso iniziative come questa, capaci di valorizzare le energie locali, coinvolgere persone e competenze e costruire un rapporto diretto con le comunità. Ringrazio gli organizzatori e tutti coloro che hanno contribuito a realizzare questa giornata”.