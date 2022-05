Atletica Piacenza carica i suoi a Forlì in vista dei Campionati regionali in casa

L’Atletica Piacenza si prepara ad organizzare i Campionati regionali individuali Allievi Juniores Promesse il prossimo weekend e lo fa “caricando” a dovere i propri migliori interpreti, che si sono fatti valere a Forlì in occasione della fase regionale dei Campionati di Società.

La miglior prestazione del weekend è di Eleonora Nervetti. La sua condizione sembra in netto miglioramento: grazie ad una splendida volata in 11”90, la giovane si è aggiudicata la medaglia d’oro della manifestazione.

Giovanni Tuzzi sui 5000 metri

Giovanni Tuzzi è tornato alle gare dopo la delusione dei Campionati italiani sui 10000, correndo i 5000m in 15’01”86. Il tempo è molto buono, anche se Giovanni appare ancora non nella forma ottimale di qualche settimana fa. Dopo la qualificazione sui 10000, ha infatti ripreso sessioni di allenamento più pesanti per cercare di raggiungere rapidamente il picco di forma. Anche Elia Rebecchi era presente sulla medesima distanza, coperta in 15’23”47.

Anche Rebecca Cravedi si è resa di nuovo protagonista di due ottime prestazioni: dopo aver corso i 400m in 57”52, strepitoso primato personale, Rebecca ha sfrecciato sui 200m in 24”93. LA continuità di risultato della giovane piacentina lascia ben sperare per i prossimi appuntamenti.

Gli altri risultati

Emma Casati a piccoli passi si riavvicina al suo migliore stato di forma: l’ultima tappa è stata la gara di 1500m, corsi in4’45”44, tempo pregevolissimo. Seguiva a poca distanza Allegra Santelli, 4’56”00.

Torna a scagliare lontano il peso Sebastiano Labò: a Forlì, il giovane portacolori biancorosso ha lanciato la palla di ferro a 12,50m. Ottima la prestazione di Matteo Milani, 57”54 sui 400hs. Molto bene anche Leonardo Catelli, 22”71 sui 200m, record personale. Primato personale anche Kirill Visigalli, 6,41 nel salto in lungo, e per Adele Sundas, 3,40m nel salto con l’asta.

Fa ben sperare anche la gara di Vittoria Ferrari sui 400hs, chiusi in 1’05”79. Lo stesso fine settimana, al Campus Dordoni di Piacenza, si è tenuta la fase provinciale di Campionati di Società provinciale Ragazzi e Cadetti.

Tra i migliori risultati spicca sicuramente il tempo di 8”9 sui 60m Ragazze di Alessia Petitto. Molto bravo anche Gabriele Taschieri, 16”00 netti sui 100hs Cadetti. Si segnalano poi gli ottimi risultati di Maria Garioni, 46”5 sui 300m Cadette, Veronica Cino, 14”4 nei 80hs, e Camilla Maria Ghezzi, 25,10m Giavellotto.

Il prossimo weekend in casa

Come accennato, l’Atletica Piacenza sarà impegnata il prossimo weekend nell’organizzazione dei Campionati regionali Allievi, Juniores e Promesse. Ci si attendono una nutritissima partecipazione e prestazioni di valore tecnico notevole. I Campionati italiani si avvicinano e le occasioni per ricercare il minimo di partecipazione e test di efficienza in vista dell’appuntamento tricolore diventano sempre più preziose a mano a mano che ci si avvicina alla gara più importante dell’anno per molti giovani atleti.