Tennis – La Vittorino da Feltre vince il derby con la Nino e accede alle semifinali playoff di Serie C

E’ una vittoria che vale doppio quella ottenuta dalla squadra maschile di tennis della Vittorino da Feltre nel primo turno dei playoff, che mettono in palio la promozione al campionato di Serie B2: doppio non solo perché consente alla formazione biancorossa di accedere alla semifinale, ma anche perché ottenuta – al termine di un match intenso, equilibrato e a tratti anche spettacolare – contro i cugini della Nino Bixio in un derby che non andava in scena da diversi anni.

Il racconto

E pensare che il confronto si era subito messo bene per la Nino, in vantaggio dopo il primo incontro di singolare per la vittoria ottenuta da Gabriele Mallerio contro Lucio Carnevalle (6-2, 7-6 i parziali); vantaggio ulteriormente aumentato grazie alla positiva prestazione di Simone Marina, capace di imporsi in due set, nel secondo incontro singolare, contro Genaro Marzialetti (6-3, 7-5). Lo svantaggio ha scosso la squadra biancorossa, capace – dopo aver accorciato le distanze nel terzo singolare grazie al successo ottenuto da Carlo Emanuele Marsilio contro Alessandro Cicconi (6-3, 4-6, 6-3) – di riportare la gara sui binari dell’equilibrio con Francesco Gregori Amorini, bravo nell’imporsi in due set senza troppe difficoltà contro Giuseppe Schiavi (6-1, 6-2).

I match decisivi

Decisive, quindi, le partite di doppio, in cui la Vittorino ha mostrato qualcosa in più sotto il profilo tecnico. Equilibratissimo e intenso il confronto tra Marsilio e Gregori contro Schiavi e Cicconi: primo set in favore dei biancorossi (6-3), seconda partita nel segno dei biancazzurri (6-3) e punto per il decisivo 10-8 in favore della Vittorino al termine di un match incerto fino alla fine. Vantaggio confermato nella seconda partita di doppio, che ha visto prevalere i biancorossi Marzialetti e Carnevalle contro Marina e Mellerio (6-3, 7-6) per il definitivo 4-2.

Mentre il cammino della Nino Bixio nei playoff si ferma quindi al primo turno, quello della Vittorino da Feltre prosegue ora con le semifinali in programma domenica prossima, 10 maggio: i biancorossi dovranno vedersela con il CT Mirandola o con il TC Reggio, in gara unica; la vincente della semifinale accederà alla finale che, con gare di andate e di ritorno, decreterà la promozione al campionato di Serie B2.

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