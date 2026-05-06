Rugby – I Lyons Under 16 si aggiudicano il Primo Memorial “Bruno Mozzani”

Una giornata che siamo sicuri sia piaciuta a Bruno Mozzani, in cui il meglio del rugby giovanile locale si è messo in mostra nel primo Memorial dedicato allo storico allenatore bianconero. Un evento sicuramente emozionante, in cui le squadre hanno dato il meglio di loro esprimendo un ottimo livello e divertendosi nello spirito del nostro sport, onorando al meglio la memoria di Bruno. Organizzato dalla famiglia Mozzani, alla presenza della moglie Lella, i figli Marco e Matteo e i fratelli Stefano, Daniele, Mauro e Daniela, il torneo ha visto confrontarsi le formazioni Under 16 di Emilbanca Rugby Lyons, Amatori Union Milano, URPA Alessandria e Lodi/Crema, regalando ottimo livello di gioco ed equilibrio fino alla fine.

Si è infatti arrivati a calcolare la differenza punti per decretare il vincitore, con Lyons e Milano che, arrivate a punteggio pieno allo scontro decisivo, si sono annullate sul pareggio con due mete non trasformate per parte. A fare la differenza è stata la difesa bianconera, che nelle sfide con URPA e Lodi non aveva subito punti, permettendo così ai Leoni di alzare il primo trofeo “Bruno Mozzani” e onorare il fattore campo. Grossi applausi e sorrisi per tutte le squadre, sia dal pubblico che dall’assessore allo sport Mario Dadati, presente sugli spalti del Beltrametti e onorato di consegnare il Premio al Miglior giocatore di mischia del torneo.

Premiato anche con un riconoscimento speciale l’allenatore di Emilbanca Rugby Lyons Massimo Rossi, per il lavoro svolto in questa stagione e per i lunghi anni di servizio nelle giovanili Lyons: il premio intitolato a Bruno Mozzani e riservato ai tecnici vuole essere un riconoscimento a chi ha lavorato con i ragazzi delle giovanili contribuendo alla crescita di uomini e giocatori di grande valore, e per questa prima edizione non si poteva scegliere un uomo migliore del nostro “Max” Rossi.

I Memorial “Bruno Mozzani” Under 16

Emilbanca Rugby Lyons v Lodi/Crema 41-0

Emilbanca Rugby Lyons v URPA Alessandria 17-0

Emilbanca Rugby Lyons v Amatori Union Milano 10-10

Amatori Union Milano v URPA Alessandria 17-14

Amatori Union Milano v Lodi/Crema 27-0

URPA Alessandria v Lodi Crema 35-5

Classifica finale

Emilbanca Rugby Lyons 11pt (+58 differenza punti)

Amatori Union Milano 11pt (+30 differenza Punti)

URPA Alessandria 6pt

Lodi/Crema 0pt

Premi Speciali

Premio Giocatore di Mischia più tenace: Cristian Pisano (Amatori Union Milano)

Premio Miglior Allenatore Lyons: Massimo Rossi

Emilbanca Lyons Under 18: Modena strappa la vittoria ai Leoni per 26-33

Manca un soffio all’Under 18 per agguantare Modena nella sfida della penultima giornata e in classifica. Al termine di 70 minuti combattutissimi sono gli ospiti a strappare 5 punti ai mai domi bianconeri, che si devono accontentare di due punti di bonus che servono per distanziare l’ultimo posto in classifica.

Ancora una volta è il primo tempo a condannare i Leoni: dopo un avvio equilibrato, 10 minuti di black-out costano 3 mete tra il 20’ e il 30’, con Modena che scappa via sul 19-0. Per i Lyons è un’occasione troppo importante e non mollano la presa, rientrando in partita con le mete di Isola e Galuzzi: squadre al riposo sul 14-19. Nella ripresa le squadre si rispondono colpo su colpo: la posta in gioco è alta e ogni punto conta ai fini dei piazzamenti finali. Modena allunga due volte, ma I Leoni rispondono con le segnature di Fontanella e Capitan Barbieri. Il finale è tutto all’assalto per i Leoni, che cercano la meta del pareggio ma trovano la fiera resistenza ospite: Modena porta a casa la vittoria e allunga in classifica.

Emilbanca Rugby Lyons v Modena Rugby 31-10 (28-0)

Emilbanca Rugby Lyons: Pagliafora; Del Fiol, Turrisi, Barbieri (cap),Beghi; Petrusic, Isola; Konte, Galuzzi, Manca; Mutti, Rancati; Fontanella, Dodici, Montesissa. All: Mozzani, Alfonsi, Molina

Marcatori Lyons: 20’ m Modena (0-5); 23’ m Modena tr (0-12), 30’ m Modena tr (0-19), 33’ m Isola tr Petrusic (7-19), 36’ m Galuzzi tr Petrusic (14-19). St: 41’ m Modena tr (14-26), 44’ m Fontanella tr Petrusic (21-26), 52’ m Modena tr (21-33), 57’ m Barbieri (26-33)

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy