La VAP amplia la sua rete anche nel reggiano: accordo di collaborazione con il Foxes Barcaccia

Il Foxes Barcaccia Volley entra nel network della Volley Academy Piacenza: la due società hanno definito un accordo di collaborazione con l’obiettivo di far crescere le competenze dello staff reggiano con un percorso formativo di alto livello con metodi più qualificati in sinergia con i tecnici della Academy, offrendo al contempo la possibilità alle atlete più meritevoli di poter contare su uno sbocco in VAP. Il Foxes Barcaccia Volley punta quindi a poter disporre di tutti gli strumenti per attuare un percorso che migliori le performance delle giovanissime atlete, con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento del volley giovanile nel territorio della Val d’Enza.

Le Foxes rappresentano il ramo volley della polisportiva US Barcaccia presente da cinquant’anni, nel comune di San Polo d’Enza (RE) con la guida del presidente Armando Carloni per la componente pallavolistica che presidia diverse categorie: Minivolley S3, under 12, 13, 14, 16 e 18. Nell’ultima stagione una giovanissima formazione ha partecipato alla Terza Divisione conquistando la promozione.

VAP amplia quindi i suoi orizzonti in regione dopo gli accordi siglati con Energy Parma e Miovolley guardando anche a Reggio Emilia.

Mario Barigione, Direttore Sportivo della Academy

«Un altro ingresso eccellente nel mondo VAP, una società prestigiosa di Reggio Emilia, che entra tra le nostre società affiliate: siamo molto contenti della collaborazione siglata, una partnership che porterà molto lontano con uno scambio di informazioni, competenze, programmazione ed atlete. Un gemellaggio molto gradito ai presidenti. Dopo l’accordo con il Miovolley siamo felici di poter contare su giocatrici del territorio: sviluppando la pallavolo di base ed i tecnici del territorio possiamo crescere talenti per le fila delle squadre under 15, 17 e 19».

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