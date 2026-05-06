Scherma – Per il “Pettorelli” doppio pass per i Tricolori di Roma: qualificati Irene Cecchet e Valentino Monaco

Doppia qualificazione per il Circolo della scherma “Pettorelli” ai Campionati nazionali Gold a Riccione, dove il sodalizio piacentino ha intascato altri due pass di spada per i tricolori di Roma.

Sulle pedane romagnole, la prima grande soddisfazione per la società del presidente Alessandro Bossalini è arrivata nella categoria Giovani (Under 20) dove a brillare è stata Irene Cecchet, autrice di un cammino di qualità che l’ha portata fino alla finale a otto, arrivando al settimo posto e ottenendo la qualificazione riservata alle prime sedici atlete.

L’altro pass, invece, è stato firmato nel torneo Assoluti da Valentino Monaco, capace di giungere fino al quindicesimo posto, il penultimo disponibile per i Tricolori nella capitale in una platea di 290 atleti. Un’impresa che invece non è riuscita ad Andrea Bossalini, Josè Manuel Vilanova (stop al secondo turno) e a Francesco Curatolo (semaforo rosso alla prima diretta).

Così, il “Pettorelli” sarà in gara per tre giorni consecutivi a Roma: il primo giugno toccherà a Bossalini e Monaco nei Cadetti (Under 17) dove sono ai vertici nazionali della categoria, per poi replicare il giorno successivo nei Giovani in compagnia nella gara femminile di Irene Cecchet. Infine, tris di gare per Monaco, in gara anche il 3 giugno negli Assoluti.

A Riccione il circolo piacentino ha partecipato anche ai Campionati italiani Master: nella categoria 0 maschile, ottavi di finale per lo spagnolo Borja Galbany (tredicesimo) e sedicesimi di finale per Stefania Perna (in gara anche Davide Locatelli), mentre Riccardo Mangia è giunto nei 64 nella categoria 3.Infine, posizione numero 36 nella gara a squadre per il quartetto Mega-Mangia-Galbany-Locatelli nella categoria A.

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