Volley – Sport e Salute: LILT Piacenza e Volley Academy Piacenza uniscono le forze

La LILT di Piacenza e l’Associazione Sportiva Dilettantistica VAP hanno siglato un protocollo d’intesa per promuovere la salute e il benessere attraverso lo sport, con l’obiettivo di contribuire alla creazione di una comunità più sana e consapevole.

Questa collaborazione nasce dalla condivisione di un principio fondamentale: lo sport non è soltanto competizione, ma rappresenta anche un pilastro della prevenzione oncologica primaria.

Le due realtà piacentine lavoreranno insieme per promuovere stili di vita sani e sensibilizzare la popolazione sui temi della salute, con particolare attenzione alle nuove generazioni. LILT e VAP organizzeranno iniziative formative rivolte ad atleti e famiglie, focalizzandosi sull’importanza di una corretta alimentazione e dei controlli periodici.

Il protocollo prevede inoltre l’introduzione del concetto di “mental fitness”, con l’obiettivo di aiutare i giovani sportivi a gestire le emozioni e a sviluppare resilienza. Lo sport diventa così uno strumento per trasmettere valori fondamentali come responsabilità, onestà e cura di sé.

Franco Pugliese, presidente di LILT Piacenza

«Siamo orgogliosi di questa partnership. La prevenzione inizia dalle abitudini quotidiane e i giovani atleti della VAP rappresentano i destinatari ideali per diffondere la cultura della salute. Insieme possiamo dimostrare che uno stile di vita attivo è la prima difesa contro le malattie oncologiche».

Corrado Marchetti, presidente di Volley Academy Piacenza

«Per la nostra Academy questo accordo rappresenta un salto di qualità. Vogliamo che le nostre ragazze crescano non solo come atlete, ma soprattutto come persone consapevoli. Collaborare con LILT ci permette di offrire un supporto concreto che va oltre l’allenamento tecnico, affrontando temi fondamentali come la prevenzione e il benessere psicofisico».

Il protocollo darà il via a una serie di iniziative sul territorio, tra cui giornate di screening, workshop educativi e campagne di sensibilizzazione durante gli eventi sportivi della stagione.

Il primo evento organizzato congiuntamente da LILT e Volley Academy Piacenza si è svolto domenica 3 maggio presso la palestra Rodari di San Nicolò: una giornata dedicata alla pallavolo femminile under 16 regionale, durante la quale la Globo VAP ha ottenuto una vittoria importante, assicurandosi la partecipazione alle fasi nazionali di Assisi.

In occasione dell’evento, LILT Piacenza era presente con un proprio stand informativo per promuovere le proprie attività e condividere con i partecipanti la passione per lo sport e la salute.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy