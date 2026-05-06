Contro il sole, la nuova creazione 2026 di Teatro Gioco Vita in anteprima l’8 maggio al Teatro Filodrammatici

Alla prova del pubblico la nuova creazione 2026 di Teatro Gioco Vita “CONTRO IL SOLE – Il mito di Dedalo e Icaro”, con il testo e la regia di Emanuele Aldrovandi, noto autore e regista per il teatro e il cinema. Anteprima ufficiale al Teatro Filodrammatici alle ore 20.30 di venerdì 8 maggio per tutto il pubblico, preceduta da rappresentazioni per le scuole da mercoledì 6 a venerdì 8 maggio sempre alle ore 10 per le scuole, rispettivamente per la Rassegna di teatro per le famiglie “A teatro con mamma e papà” e per la rassegna di teatro scuola “Salt’in Banco”. In vista del debutto ufficiale previsto il 23 giugno alla biennale di teatro per ragazzi e giovani “Colpi di scena” organizzata a Forlì da Accademia Perduta/Romagna Teatri.

Con questa novità rivolta si avviano ormai alla conclusione le stagioni di teatro ragazzi 2025/2025 di Teatro Gioco Vita, curate da Simona Rossi e organizzate dal centro di produzione teatrale diretto da Diego Maj e Jacopo Maj con Fondazione Teatri di Piacenza, la collaborazione la collaborazione dell’Associazione Amici del Teatro Gioco Vita e il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano. In occasione della prima presentazione della novità 2026 di Teatro Gioco Vita “Contro il sole”, pensata per tutto il pubblico a partire dai 6 anni, e visto il periodo primaverile, l’appuntamento con il teatro per le famiglie diventa serale.

Protagonista di “Contro il sole” è Andrea Coppone, che cura anche movimenti e drammaturgia scenica. Ideazione ombre, disegni e scene sono di Nicoletta Garioni, che ha realizzato le sagome insieme a Federica Ferrari. Collaborano all’allestimento Paolo Codognola (musiche), Tania Fedeli (costumi), Anna Adorno (disegno luci). Lo staff tecnico dello spettacolo vede Gianluca Berbardo (luci e fonica), Erilù Ghidotti e Giovanni Mutti (costruzione scena).

«“Contro il sole” – sono le parole di Emanuele Aldrovandi – è una storia di trasformazione, di conflitto, di desiderio. Una storia in cui vita e rischio sono inseparabili, e la caduta non è una sconfitta, ma il prezzo – necessario, forse – per aver provato a volare da soli. Il labirinto è il mondo: complesso, contraddittorio, spesso incomprensibile. Ti ci perdi dentro, ci lotti, a volte ci cresci. E il Minotauro non è solo una minaccia: è ciò che rifiutiamo, ciò che temiamo, ma che può diventare parte di noi, se abbiamo il coraggio di conoscerlo. Il padre – Dedalo – prova a costruire strumenti per orientarsi: regole, invenzioni, consigli. Le ali sono un tentativo d’amore, un mezzo per attraversare il caos e trovare una via d’uscita. Ma Icaro non vuole solo uscire: vuole andare oltre. Non gli basta ereditare una salvezza pensata da altri. Vuole mettersi in gioco, spingersi al limite, capire chi è. E rischia. Perché cercare la propria identità significa sempre esporsi al pericolo. Perché non si diventa adulti senza attraversare una soglia, e non sempre c’è un ritorno».

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