Nerazzurri campioni d’Italia per la 21esima volta, Magistrali Presidente dell’Inter Club Piacenza: “Festeggiamenti anche in città” – AUDIO 

Nerazzurri campioni d’Italia per la 21esima volta. Il successo è arrivato con 3 giornate di anticipo. Chivu e compagni si riprendono dunque lo scudetto vinto due anni fa quando alla guida della squadra c’era Inzaghi.

E’ stata una serata davvero entusiasmante – racconta a radio Sound il Presidente dell’Inter Club Piacenza Stefano Magistrali – e intensa. Davvero bellissimo poter festeggiare lo Scudetto in una partita casalinga, lo speravamo e così è stato.

Serata intensa anche per i piacentini iscritti al club

Un gruppo si è recato a San Siro a vivere la partita allo stadio e poi alcuni iscritti si sono trasferiti anche in Piazza Duomo per continuare i festeggiamenti. Un altro gruppo, piuttosto numeroso direi, era invece a Piacenza. Hanno festeggiato con un ritrovo in Piazzale Genova di fronte al Liceo Respighi. C’era davvero tanta gente e tanta allegria.

Prevede una festa ufficiale anche a Piacenza?

Ora ci aspettano le ultime giornate di campionato che vivremo serenamente e come Inter Club Piacenza vi anticipo che stiamo organizzando una serata evento per poter festeggiare tutti insieme e chiudere la stagione in bellezza. Un’annata davvero entusiasmante e fantastica.

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