Davide Villa neo Presidente di Piacenza Expo: “Tra gli obiettivi, sfruttare gli spazi tutti i giorni e non solo per le fiere” – AUDIO

Una fiera che abbia aiutato le imprese piacentine a trovare clienti in tutto il mondo e che porti il mondo in città. E’ questo è il sogno del neo Presidente di Piacenza Expo Davide Villa per il futuro del polo fieristico. L’elezione, per il triennio 2026-2029, è avvenuta durante il Consiglio di Amministrazione della società fieristica di Le Mose, nel corso del quale è stata anche riconfermata Elisabetta Montesissa alla carica di Vicepresidente con Fabio Maggi nel ruolo di Consigliere delegato.

In questa partenza c’è molta emozione – spiega Villa – ma anche tantissima voglia di fare bene insieme ai colleghi e a tutta la squadra operativa.

Davide Villa – imprenditore, Presidente della filiale svizzera del CdA di Casella Autogru, commercialista e revisore contabile del Collegio dei Revisori di Confindustria Emilia Romagna e componente del Consiglio Direttivo dei Giovani di Confindustria Piacenza – fa parte del CdA di Piacenza Expo dal 2024, quando fu cooptato per sostituire la dimissionaria Erika Colla.

Quali sono gli obiettivi per il triennio?

I tre pilastri su cui andremo a lavorare saranno il rafforzamento di tutti gli eventi che già ci appartengono, come ad esempio Geofluid che tornerà in ottobre con ambizioni ancora più internazionali. Il secondo punto sarà puntare sull’innovazione, cioè costruire qualcosa di nuovo per gli anni in cui Geofluid non c’è. Il terzo e ultimo pilastro su cui andremo a sviluppare la nostra strategia è fare in modo che Piacenza Expo possa essere sfruttato e utilizzato al massimo delle sue possibilità. In particolare farlo tutti i giorni dell’anno, non solo quando c’è una fiera. Questo perché? Perché abbiamo degli spazi straordinari che per molti giorni all’anno .non sono utilizzati.

In che modo?

Penso che le imprese del territorio abbiano bisogno di luoghi dove fare formazione, presentare prodotti, incontrarsi con i clienti. Diciamo che noi possiamo e vogliamo essere quel luogo.

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