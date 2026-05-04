Placentia Half Marathon a quota 2 mila iscritti, consegnati i pettorali: “Un evento sportivo che promuove tutto il territorio” – AUDIO e FOTO

In vista della 29ª edizione della Placentia Half Marathon, in programma nel 2026, torna il tradizionale appuntamento con la consegna dei pettorali di gara ai rappresentanti delle istituzioni del territorio.
29^ PLACENTIA HALF MARATHON 2026
Domenica 10 maggio dalle 09:00 in diretta su RADIO SOUND (Fm 94.6)
Dal 5 al 9 maggio alle 13:30 “Aspettando l’half Maraton”, notizie, curiosità e anticipazioni.
In collaborazione con:
L’iniziativa si è tenuta questa mattina nella cornice del Salone Pierluigi di Palazzo Farnese, e ha visto la partecipazione di assessori e consiglieri comunali.
Un momento simbolico che anticipa uno degli eventi sportivi più attesi in città, sottolineando il coinvolgimento delle istituzioni locali nella manifestazione e il valore condiviso dello sport come occasione di partecipazione e promozione del territorio.
“Una grande vetrina, una grande festa per i nostri cittadini, ma anche per le persone che vengono da fuori, perché l’80% delle persone che corrono la mezza maratona non sono di Piacenza. Quindi un momento per far vedere la nostra città e per farla gustare a assaporare da tante persone che vengono per un evento speciale che ormai è diventato un appuntamento annuale molto atteso per tutti. Dopo 29 anni devo dire che le condizioni che abbiamo a Piacenza sono abbastanza rare a livello nazionale. E poi medaglia quest’anno bellissima con il tondo di Botticelli”, il commento del sindaco Katia Tarasconi.
“Il clima è estremamente positivo sotto tanti punti di vista. Abbiamo sempre un appoggio incredibile da parte delle istituzioni, di tutto il mondo del volontariato. Secondariamente le iscrizioni stanno andando molto bene: arriveremo sicuramente al massimo, noi abbiamo il limite di 2000 iscritti e sicuramente ci arriveremo. L’unica solita incognita è il tempo, che potrebbe crearci qualche problema. Non tanto a chi corre, anzi se venisse giù qualche gocciolina d’acqua si correrebbe ancora con più facilità e magari con prestazioni migliori, ma per tutte quelle attività collaterali e per tutti coloro che si ritrovano sul percorso ad aiutare, per loro può essere un problema e anche per noi”. Il commento di Pietro Perotti, organizzatore della PHM.