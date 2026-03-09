Auto in fondo a una scarpata a Farini dopo un salto di cinquanta metri: nessuno a bordo o nei paraggi, accertamenti in corso

Momenti di apprensione nella serata di domenica 8 marzo a Farini, dove alcuni passanti hanno segnalato la presenza di un’auto finita in fondo a una scarpata nei pressi del ponte sul Nure.

L’allarme è scattato intorno alle 21, quando alcune persone hanno notato il veicolo precipitato lungo un pendio di circa 50 metri di profondità e hanno immediatamente avvisato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118, che hanno raggiunto la zona, particolarmente impervia, per verificare la presenza di eventuali persone all’interno dell’auto. Una volta arrivati sul luogo del ritrovamento, i soccorritori hanno però constatato che a bordo del veicolo non c’era nessuno.

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti del caso per ricostruire la dinamica dell’accaduto e verificare se il conducente o eventuali passeggeri abbiano lasciato il mezzo prima dell’arrivo dei soccorsi o se si siano allontanati successivamente.

